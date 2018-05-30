管濤：人民幣是否自由浮動勿太過看重 穩健金融體系亦至關重要

中國金融四十人論壇高級研究員管濤周二表示，隨著管理層不斷深化匯率市場化改革，人民幣走向自由浮動是大勢所趨。但要清楚的認識到，即便是匯率自由浮動也不能包治百病，穩健的經濟和金融體系對匯率政策成功轉型亦至關重要。

曾任國家外管局國際收支司司長的管濤在接受路透專訪時並稱，推進人民幣匯改沒有所謂的最佳窗口，關鍵是管理層是否做好了應對措施；而關注匯改推進，不應局限於匯率調控方式是否完善，亦需關注外匯市場發展以及供求關系的理順。

「中國是一個大國，匯率政策是一個次要的政策，因此沒必要把匯率穩定看那麼重，當然也沒必要把匯率(清潔)浮動看得那麼重要。」他稱。

他舉例稱，像阿根廷披索匯率雖然早已清潔浮動，但近期仍出現大幅波動，這表明浮動不能包治百病，如果一個國家沒有健康的經濟金融體系，最後也可能不得不采取拋外儲、提利率的方式來穩定匯率。

另外，像8.11匯改後引發人民幣匯率出現單邊貶值，而後貶值預期又自我強化自我循環，這和當時中國金融體系存在的貨幣超發、房地產泡沫等脆弱性問題分不開。

因此他特別強調，金融體系的穩健對於匯率政策成功轉型是至關重要的。

同時他也指出，雖然近期市場預期分化，但推進人民幣匯改本身沒有什麼最佳時機，關鍵是管理層是否做好了應對各種變化的準備。

「美元弱的時候推進改革風險會小一些，那萬一匯改完以後美元又強了呢？怎麼應對壞的情況，出現極端情況怎麼辦？」管濤提到。

他並稱，有的人很著急，認為管理層在形勢好的時候不願意改，形勢不好時又不敢改，對此「我不是那麼悲觀，我還會看其他方面的一些改革措施，是不是按照既定的路徑有序推進。」

他解釋稱，即便由於各方面的權衡考慮，最後管理層沒有像市場預期那樣，在浮動區間、中間價等方面有一些大的措施，但如果在其他方面，包括外匯市場、供求關系、貨幣政策、金融風險、轉型升級等方面有實質性的推進，也能為未來改革鋪平道路。

**人民幣清潔浮動仍大勢所趨**

最近一年，管理層基本退出常態式幹預，人民幣匯率處於準清潔浮動狀態，當然這距離市場真正理解的清潔浮動仍有一定距離。不過，清潔浮動仍是大勢所趨，在穩健金融體系下，清潔浮動可令匯率政策不會對貨幣政策形成掣肘。

管濤表示，人民幣匯率走向清潔浮動後，外匯占款不再是流動性調節工具，也不再是貨幣政策的錨，新的錨確定後，調控方式將從價格和數量結合為主逐漸轉向以價格為主。當前主要采取的結構性工具，容易導致市場利率的過度波動，隨著價格理順，就不大會出現過度波動。

「我覺得這些事情做完了以後，才能充分的享受匯率波動帶來的好處。」他稱。

對於當前的人民幣匯率雙向波動，他認為，主要是通過參考籃子貨幣調節，引入美元在國際市場的波動性和不確定性後造成的雙向波動，這和供求的聯系不是很緊密，「市場會認為匯率應該是真正的供求決定，而不是定價公式決定。」

今年亞洲博鰲論壇，中國開始宣布一系列開放舉措。對於今年中國金融市場超預期的開放力度，管濤認為，今年匯率市場化應會有新動作，這樣開放措施也變得真正可信、可持續。

「如果一邊說開放一邊還在管住匯率，但市場不可能總是供求自我平衡，萬一出現極端情況怎麼辦？...金融開放，匯率市場化要到位，匯率市場化不到位，一會兒控流入一會兒防流出，大家還是不放心。」他稱。

路透上海5月30日 作者 張金棟/Winni Zhou

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