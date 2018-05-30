【華冠投顧】林驛銘: 台股帶量下殺，外資大賣152億!半年線有守?

受國際利空影響，亞股普遍下跌，台股開低震盪走低，終場下跌 142 點，以 10821 點作收，成交量 1612 億元，價量增格局，跌破月線，季線，守住半年線。

台股今日遭遇國際亂流，包括美中貿易戰再起，以及義大利政局混亂，國際股市重挫影響，大盤指數跳空開低走低，摜破月線，季線，在半年線前止跌! 重點半年線能守住嗎? 我們這次台股受利空衝擊，出現一根長黑 K 棒，價跌量增，再加上外資大賣 152 億元，期貨市場大舉減少 6668 口多單，法人落跑，整體籌碼對多方相當不利，上檔套牢壓力重重，因此，提醒大家接下來操作務必格外謹慎! 不可再亂追，嚴控風險，慎選個股，選股鎖定產業旺季，布局低基期起漲個股為主。

盤面焦點:

電子與金融權值股全面走跌，包括富邦金 (2881)，中信金(2891)，元大金(2885)，南亞科(2408)，台達電(2308)，台積電(2330) 以及大立光 (3008) 等跌幅逾 1%。僅靠一些矽晶圓、MOSFET 等次族群以及中小型股撐盤繫今日人氣，今日強勢股包括漢磊 (3707)，嘉晶(3016)，環球晶(6488)，合晶(6182)，杰力(5299)，大中(6435)，尼克森(3317)，富鼎(8261) 等以及揚明光 (3504)，九豪(6127)，佳邦(6284)，和鑫(3049)，雷虎(8033)，環科(2413)，鈞寶(6155)，錸德(2349)，美琪瑪(4721)，一詮(2486)，太欣(5302)，大宇資(6111) 等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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