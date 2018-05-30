搶攻冰品商機 全家6/5起推季節限定「金色三麥啤酒」霜淇淋

全家 (5903) 將於 6 月 5 日起，推出季節限定「金色三麥啤酒」口味霜淇淋，搶攻夏季冰品商機。全家鮮食部部長黃正田表示，Fami 霜淇淋自 2013 年掀起全台霜淇淋旋風，觀察台灣消費者口味變化，從酸甜水果口味轉向期待嚐試意想不到的口味，此次策略聯盟 SUNMAI 金色三麥，看好其擅長以台灣在地原料釀製原創啤酒，雙方企業攜手發揮創意，聯名推出金色三麥啤酒口味霜淇淋，有望成為今夏話題性的熱銷商品。



黃正田表示，觀察消費者近年霜淇淋口味轉變，以往夏季推出的霜淇淋口味約八成以上為酸甜水果風味，全家發揮創意，往消費者熟悉的飲品口味開發，此次的金色三麥啤酒霜淇淋，是首次嘗試茶以外的飲品系霜淇淋，帶給民眾熟悉又創新的味覺享受。



SUNMAI 金色三麥以創新、原創啤酒聞名，根據全家內部銷售資料顯示，SUNMAI 金色三麥推出的季節限定啤酒十分暢銷，如之前推出的草莓啤酒，在網路引起超高討論度，創下 2 萬罐兩週內搶購一空成績。



此次雙方跨界合作推出金色三麥啤酒霜淇淋，以司陶特啤酒為基底，未添加任何香料及色素，研發人員歷時一年半不斷試吃試做，才讓司陶特啤酒的烘焙麥芽香氣、麥芽焦香等風味，在高溫殺菌後仍能成功保留，讓消費者享受沁涼冰品的暢快感之餘，還能感受司陶特啤酒獨有的咖啡尾韻。

