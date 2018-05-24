全家鮮食業績拚年增2成 估咖啡年銷量破億杯

連鎖超商全家 (5903-TW) 在開出福比麵包廠後，有效改良商品並推陳出新，麵包銷售業績持續看漲，全家表示，除了將麵包列為超商的「白金」外，還有被視為「黑金」的咖啡、「黃金」的夯番薯，皆將持續作為鮮食成長動能，設定全年鮮食業績要達年增 20-30% 的高標，其中，光是咖啡就要賣 1.2 億杯。

全家說明，超商咖啡是鮮食銷售主要動能，光是去年就賣出 1 億杯，等於全台逾 3000 家店舖每日可銷出近 90 杯，共創造 35 億元的營收，目標今年光是咖啡營收還要再成長至 42 億元，年增 20%，以每杯均價 35 元計算，等於要賣出 1.2 億杯。

而烘培產品類去年在全家共創造 23 億元的業績，隨著新麵包款式陸續推出並改良口感，全家也設定今年一口氣要成長 30% 至 30 億元，與咖啡作為兩大鮮食成長引擎。

至於夯番薯，即便去年熱銷 2000 萬條，創造出 5 億元的業績，但今年目標持平，主要是因農作物產量有限。

全家去年光是咖啡、烘培類商品和夯番薯合計營收即占總營收約 10%，由於鮮食類是超商重要的高毛利商品，隨著鮮食業績設下全台成長 20% 的高標，法人預期可進一步提升毛利表現。

另一方面，在福比麵包廠產能利用率提升下，且公司未有提高加盟店補貼的計畫，法人也樂觀看待其全年費用壓力將減輕。