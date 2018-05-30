〈義債危機〉歐元區第三大經濟體 義大利會是下一個希臘？

希臘長期債務危機席捲全球市場過後近 10 年，義大利新一波政局動盪又再次引起市場對歐洲金融系統與歐元命運的擔憂。

但這一次，數字恐怕更龐大。

美國企業研究所 (AEI) 研究員 Desmond Lachman 表示，「義大利的經濟規模是希臘的 10 倍大，但當初希臘的債務危機就撼動了歐元區的基本面。倘若義大利被迫要脫離歐元的管理，歐元不可能以目前的形式繼續存在。」

自經濟大衰退那幾年以來，義大利經濟一直掙扎求生，債務負擔堪比希臘，迫使義大利削減大量公共服務，而希臘甚至陷入深度經濟衰退。義大利債務危機已成政治不穩定的核心議題，多任政府均無法解決此問題。

義大利週末爆發新一波政治危機，即臨時總理 Carlo Cottarelli 無法獲得主要政黨的足夠支持，就連臨時政府也組不起來。義大利自 3 月起就一直試著組成新政府，但最新的僵局恐迫使 Sergio Mattarella 在未來幾天返回國會，最快 7 月 29 日重選國會。

義大利央行週二警告，由於金融市場遭遇數年來最大拋售潮，因為投資者擔心新選舉恐怕只是對義大利歐元區成員身份的代理投票權，所以義大利距離失去投資人信心「只有幾步之遙」。

在去年英國舉行脫歐公投後，歐盟和英國領導人尚未解決英國脫歐的條款，疑歐派想法油然而生，但義大利如果採取同樣的舉動恐怕對歐盟更是致命一擊。

義大利的政治僵局在 3 月全國大選後越演越烈，當時選舉結果讓 2 個民粹大黨大獲勝利，即五星黨和反歐元派聯盟黨。

一些政治分析師認為，週末新爆發的僵局恐怕會加深各政黨的立場，進一步引起市場質疑義大利是否會持續留在歐盟區並繼續使用歐元。

政治分析師 Wolfango Piccoli 表示，「義大利長期遭人詬病，這將加深反建制情緒

和疑歐色調。」

雖然民粹黨已經不再揚言退出歐元區，但他們的實力已經擴大了與歐盟官員的政治差距。

與希臘債務危機相呼應的是，最近的動盪開啟了德國和『邊緣經濟體』之間的政治分歧，如希臘、義大利和西班牙。這種政治分歧讓解決義大利債務負擔的問題更加複雜。

在德國的歐盟委員批評義大利人民不該投給民粹主義後，歐盟官員週二改口承諾尊重義大利選民自主選擇政府的權利。

負責監督歐盟預算委員會的德國委員 Guenther Oettinger 在接受德媒採訪時表示，「我擔心的是，我預計未來幾週會顯示出市場、公債、義大利經濟都受到眾創，這會向選民發出一個訊號，那就是不要投票給左翼或右翼的民粹主義。」

這個評論引發義大利的反歐盟和反德國行動，反而會讓民粹主義者在接下來的大選更有凝聚力。

美國川普總統尚未對這場危機發表評論，但一些觀察者認為，近來美國當局欲對歐洲鋼鐵課徵沉重關稅的舉動只會讓事情更糟糕。

AEI 的 Lachman 提到，「義大利最不費力的事就是強調美歐間的貿易緊張，這恐怕對歐洲經濟是個重擊，但這似乎正是川普團隊打算前進的方向。」

分析師看法

FxPro 的分析師在報告中提到，「歐元可能維持近來的疲弱趨勢，因為義大利局勢可能演變成國家政治危機，因為該國總統沒有足夠的權力去做改變。」

「義大利 5 月公債呈現自 2011 年底以來最高成長殖利率，這是希臘債務危機以後從未見的水位，歐洲債券殖利率持續增長，這恐會讓 ECB 延長維持利率在低水位，歐元也會因此嚴重貶值。」