歐洲央行理事Villeroy：歐央行將在短期內「結束QE」

摘要：周一歐洲央行理事，法國銀行行長 Villeroy 稱，歐州央行第一次升息可能在 QE 結束後幾個季度之後而不是幾年之後。Villeroy 表示，雖然目前歐洲通貨膨脹低迷，但是歐央行仍將遵守計劃，在短期內，即在 9 月或者 12 月，結束 QE。Villeroy 發言之後，歐元和德國 10 年公債殖利率均短線上漲。

周一歐洲央行理事，法國銀行行長 Francois Villeroy de Galhau 稱，歐州央行第一次升息可能在 QE 結束後幾個季度之後而不是幾年之後。

Villeroy 說，「就第一次升息而言，我們可以就其時機，』很久』的意思是幾個季度而不是幾年，以及它與通膨前景的關係給出指導。」

Villeroy 表示，雖然目前歐洲通貨膨脹低迷，但是歐央行不會推遲退出 QE。Villeroy 稱，歐央行仍將遵守計劃，在短期內，即 9 月或者 12 月，結束 QE。Villeroy 說，歐央行認為經濟放緩是「暫時的」，並預計未來幾個月內將重新加速。

此前，歐央行宣布維持三大利率不變，政策利率仍將維持低位，直至 QE 計劃結束「很久之後」（well past）。歐央行還宣布將，每月 300 億歐元的資產購買規模至少持續到 9 月份。隨著凈資產購買計劃的到期，歐央行還未正式討論 QE 計劃的未來。

Villeroy 發言之後，歐元對美元匯率一度上漲 0.4%，至 1.1992，刷新日高。德國 10 年公債殖利率衝破 0.6。

目前，市場密切關注本周將公布的歐元區 4 月 CPI 終值，預計將保持在 1.2%。上周公布的歐元區 4 月 CPI 初值不及預期，CPI 放緩至 0.7%。讓人質疑歐央行推出貨幣刺激政策的計劃。

此外，義大利的局勢令人擔憂。義大利五星運動黨和極右黨「北方聯盟」都對歐盟預算規則持反對態度。他們在上周末的談判中制定了一項共同的政策計劃。目前看來，雖然這兩黨在今年 3 月時還是對手，但很有可能將共同組成下一屆義大利政府。

如果歐洲央行再退出寬鬆政策，義大利所面臨的麻煩遠高於其他歐洲國家。義大利負債過於龐大，對利率一事也更為敏感。疑歐派若執掌政權，不僅會令歐元承壓，也會為歐央行退出 QE 策略製造難題。

即將聯合執政的，是被認為最不可能形成的組合，也是投資者最不願意看到的結果——兩個民粹主義政黨，五星運動和聯盟黨的結合。兩個黨派的立場讓人憂心：反移民，反歐盟，曾經還一度聲稱要就是否退出歐元區，甚至歐盟進行全民公投（要知道，義大利是歐盟的創始鐵杆）。