交通部印發交通運輸脫貧攻堅三年行動計劃

近日，交通運輸部印發《交通運輸脫貧攻堅三年行動計劃（2018—2020年）》（簡稱《計劃》）。《計劃》堅持執行現行扶貧標準，以深度貧困地區為重點精準施策，把提高脫貧質量放在首位。明確到2020年，貧困地區基本建成“外通内聯、通村暢鄉、客車到村、安全便捷”的交通運輸網絡，貧困地區具備條件的鄉鎮和建製村通硬化路，具備條件的縣城通二級及以上公路，具備條件的建製村通客車，基本完成鄉道及以上行政等級公路安全隱患治理，建立健全農村公路建設管理養護和運行體製機製。督導幫助定點扶貧縣、對口支援縣、六盤山片區如期完成脫貧任務。

據澎湃新聞5月30日消息，《計劃》規定了十二項重點任務，包括確保按時保質完成鄉鎮和建製村通硬化路建設任務，力爭到2019年底基本實現具備條件的鄉鎮、建製村通硬化路；著力攻克深度貧困地區交通扶貧任務，加快推進“三區三州”深度扶貧地區剩餘143個鄉鎮和2200個建製村通硬化路建設；繼續推進貧困地區外通内聯幹線公路建設，到2020年貧困地區國家高速公路主線基本貫通；提升貧困地區農村公路安全水平，到2020年基本完成鄉道及以上行政等級公路的安全隱患治理。此外，重點任務還對推動通村組道路建設，交通建設項目盡量向進村入戶傾斜；進一步提升貧困地區農村公路管理養護水平；推進“交通+特色産業”扶貧；提升貧困地區農村運輸服務水平；改善貧困地區水運基礎設施；深入開展定點扶貧、對口支援和聯系六盤山片區工作；加大交通“扶志”“扶智”工作力度；持續開展交通扶貧領域腐敗和作風問題專項治理進行了規劃安排。

《計劃》要求，省級交通運輸主管部門要結合本地區實際，實化細化三年行動計劃，切實做好資金保障和政策保障。各級交通運輸主管部門要加強基礎數據管理，做好交通扶貧統計監測，同時，加強政策宣讀解讀，讓貧困地區貧困群眾了解政策、用好政策。

文章來源：中國證券網

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