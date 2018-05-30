〈每日外資外匯觀點〉歐元仍有下跌空間、轉向日圓尋求避險

美國總統川普突然宣布對中國加徵關稅的時間表，拉升兩國貿易戰的緊張氣氛；義大利政治危機衝擊該國股匯雙跌，歐元下跌推高美元走勢。

NAB：歐元仍有下跌空間

澳洲國民銀行 (NAB) 外匯策略主管 Ray Attrill 日內表示，與去年歐元上漲對通膨目標構成的威脅相比，歐洲央行將樂見歐元走軟，歐元仍有相當大的下行空間。

歐元兌美元週二跌至跌至 10 個月新低，1 歐元一度跌至 1.1506 美元；DXY 美元指數升 0.5%，報 95.025，觸及六個半月高位

歐元兌美元跌至近 10 個月來新低。

德國商銀分析師 Ulrich Leuchtmann 指出，義大利方面未能組閣成功，影響歐元多頭未能順利展開，由於歐元目前受政治敏感性較強，即使公布的經濟數據不如預期，但歐元仍可能因政治面衝擊而下跌。

道明銀行 (TD) 全球策略主管 Richard Kelly 更悲觀地表示，目前市場瀰漫「先賣再說」的氛圍，歐元的走勢更讓人聯想到歐元區債務危機時期。

歐洲政治風險升高 轉向日圓尋求避險

金融大鱷索羅斯指出，伊朗核協議終止及大西洋兩岸聯盟的瓦解，必然會對歐洲經濟產生負面影響，並造成一些情形的混亂，強勢美元已經加速資金從新興市場貨幣撤出。

澳洲國民銀行認為，日圓走強反映 10 年期美債殖利率下跌，歐洲政治風險升高後，市場轉向日圓尋求避險。

美元兌日圓近三個月來日 K 線圖。

FXStreet 分析師 Omkar Godbole 撰文指出，義大利政治風險若推動義大利和德國國債殖利率利差擴大，美元兌日圓將進一步走低。

道明銀行週一布建美元兌日圓空頭新倉，布倉價位約 110，目標設定 105，停損點設在 112。