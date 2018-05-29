〈每日外資外匯觀點〉歐元超賣區賣壓鈍化、美元兌日圓漲幅受限

豐業銀行：歐元超賣區賣壓鈍化

豐業銀行從技術面分析歐元兌美元，短期看跌，建議謹慎，近期測試今年新低後，在 1.16 附近止穩，動能指標顯示超賣區賣壓鈍化，下檔支撐位於 1.15，上漲壓力位於 1.172。

歐元兌美元在 1.16 附近止穩。

Amplify Global FX Capital 的分析師 Greg Gibbs 稱，歐元區金融市場壓力導致歐洲央行延長量化寬鬆和延遲升息，致使歐元近期走弱。

此外，歐元區有經常帳戶盈餘，無需靠吸引外資來求取穩定，歐元疲軟更多是因為歐元區外圍成員出現疲軟導致的經濟混亂以及核心成員的問題，迫使財政轉移以及貨幣政策放鬆。

瑞銀認為，義大利風險是歐元短期內面臨的利空因素，短期歐元兌美元確實面臨下行風險。

至於西太平洋銀行 (Westpac) 高級外匯策略師 Sean Callow 則表示，義大利的政治動盪是「白天鵝」，已在市場預期中，藉此狙擊歐元的程度有限；其次，歐洲央行每個月仍在購買義大利債券。

Rabobank：避險情緒上升 美元兌日圓中期漲幅有限

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級外匯策略師 Jane Foley 指出，由於風險偏好短暫提升，日圓受青睞，美元兌日圓周二一度逼近 109。

荷蘭合作銀行雖看好美元前景，但鑑於避險情緒上升，預期美元兌日圓中期上漲幅度有限。9-12 個月的美元兌日圓目標價 112，短期支撐位於 109.29 附近。