人民幣走跌盤中直逼6.43關卡 短線走勢偏弱

人民幣兌美元在岸即期價格，今 (30 日) 早盤跌至近 4 個半月新低，逼近 6.43 關卡。交易員指出，義大利政局動盪與中美貿易磨擦再起，利好美元多頭，雖然市場仍有逢高結匯需求，但這兩日人民幣波幅上升，短期跌勢恐再擴大。

人民幣中間價 30 日報 6.4207，為 1 月 18 日以來新低，不過卻是過去 34 天以來，中國央行首度把中間價設在高於分析師預期水準。

據《彭博》報導，東方匯理駐香港高級新興市場策略師 Dariusz Kowalczyk 指出，這顯示中國央行正在試圖減緩人民幣的貶值速度，也是向市場發出了一個強烈的信號。

時間拉長來看，今年以來人民幣兌美元匯率仍累計升值了大約 1.3%，在 20 多種新興貨幣中，表現依然排名第三。市場交易員聯想到 2014 年的情形，當時由於人民幣強勢，導致中國出口負成長和製造業萎縮，最終迫使中國央行在隨後一年時，做出「一次性貶值」行動。

交易員認為，有鑑於當前中美貿易緊張，重演當年做法的可能性很少，央行必須採取其他策略來管理匯率。

美國白宮 29 日表示，將在 6 月 15 日公布價值約 500 億美元、將被徵收 25% 關稅的中國商品清單。對此，中國商務部新聞發言人回應，對美國白宮發布的策略性聲明既感到出乎意料，但也在意料之中，並指出，這顯然有悖於不久前中美雙方在華盛頓達成的共識。

在岸人民幣兌美元今天盤中觸及 6.4290，逼近 6.43 關口，創 1 月 18 日以來新低。彭博模擬 CFETS 人民幣指數的指標連續第 8 天下跌，創去年 11 月以來的最長連跌紀錄。