美仍將對中徵收關稅5月30日 人民幣中間價大貶186點

新浪財經訊 5 月 30 日，人民幣中間價報 6.4207，上一交易日中間價報 6.4021，貶值 186 個點。

按照白宮發布的聲明，美國仍將對 500 億美元中國商品徵收 25% 的關稅，具體商品清單將在 6 月 15 日公佈，關稅將在此後不久施行。

5 月 29 日，美元一度強勢突破 95 整數關口，刷新年內新高！

人民幣走勢 “堅挺”

多位香港銀行外匯交易員透露，美元指數 (94.8394 , 0.0374 , 0.04%) 這波行情出乎意料。5 月 28 日意大利債務風波升級等因素令歐元兌美元跌破 1.16 整數關口並創下 2017 年 7 月以來最低值，美元指數突然獲得額外上漲動能，進而突破 95 整數關口，徹底打亂了他們的外匯套保策略。比如部分企業趕緊在 6.4 附近迅速平倉人民幣多頭併購匯，鎖定未來一段時間對外付款的匯率風險。

布朗兄弟哈里曼（BBH）全球外匯策略主管 Marc Chandler 則認為，以上逆週期因子重返市場的觀點並無根據。人民幣 “堅挺” 背後，主因是企業心態發生變化。比如，儘管 4 月下旬美元開始強勢反彈，當月銀行代客結售匯與延期結售匯卻分別出現 147 億美元與 50 億美元順差。與此對應，4 月銀行代客售匯與代客遠期售匯環比分別縮小 11% 與 15%，顯示企業無視美元反彈且購匯規模驟降，成為支撐人民幣匯率堅挺的重要推手之一。

“這種狀況延續至今。尤其是過去一個半月人民幣匯率最大跌幅（2.5%）遠遠低於美元漲幅（5.4%），進一步增強了中國企業不願過度購彙的信心。” 他分析，這背後是多數企業認為美元指數未來漲幅有限，人民幣將很快呈現強勢反彈。

一家股份制銀行金融市場部業務主管則認為，企業購匯意願下降，也與 4 月下旬美元反彈，不少銀行加強資本跨境管理，要求當月銀行代客結匯額高於售匯額，以及月度結售匯逆差逐月減少息息相關。其結果是中國成功遏制美元升值所衍生的資本流出壓力，令人民幣呈現相對堅挺走勢，進一步打消企業緊急購匯避險的念頭。