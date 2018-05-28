〈每日外資外匯觀點〉避險推升日圓、高盛唱衰歐元跌500基點

川金會起死回升，川普計畫 6 月 12 日在新加坡會見金正恩，鼓舞市場風險偏好情緒。

Robobank：避險情緒上升 美元兌日圓漲幅有限

Robobank (荷蘭合作銀行) 表示，儘管仍看好美元前景，但鑑於避險情緒上升，認為美元兌日圓中期漲幅有限，預計未來 9-12 個月美元兌日圓將升向 112，短期支撐位於 109.29。

西太平洋銀行研究分析師 Robert Rennie 對美元兌日圓近幾週來的上漲抱持謹慎態度，認為進一步拉升到 112-114 區間的可能不大，預期本周短線將呈現中性表現。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年以來表現)

油價急跌 衝擊商品貨幣跟進下跌

上周五油價急跌，衝擊商品相關貨幣表現，美元兌加幣升 0.75%，來到 2 周以來高新高；澳幣兌美元下跌 0.37%。

Cambridge Global Payments 全球產品和市場策略董事 Karl Schamotta 表示，美元兌某些貨幣出現反彈，尤其是兌商品貨幣。

高盛：歐元兌美元可能下跌 500 個基點

義大利利內定新總理放棄組閣，重新選舉可能性增加，使得投行幾乎一面倒看空歐元。

高盛在報告中指出，若義大利政治風波演變成系統性風險增強，歐元兌美元可能下跌 500 個基點，且只要義大利風險未擴大，就不致演變成歐元區政治風險；且義大利國債利差也不致擴大到引發系統風險進而影響到歐元區。

歐元兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現)

野村對歐元兌美元持觀望態度，將等待本周的 CPI 數據公布後再決定是否退出歐元交易。

巴克萊維持短期內看空歐元兌美元的觀點，並預期五星運動和北方聯盟領導下的意大利政府很可能會提出威脅意大利財政狀況的政策，除非意大利政府能夠找到有效的措施，否則在施行其倡導的政策時，每年 1000 億美元的支出可能是富有挑戰性的。

瑞銀也改口唱衰歐元，認為短期歐元兌美元面臨下跌風險，預期未來 12 個月的目標區間位於 1.25-1.3。