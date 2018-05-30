白宮突宣布對中進口課稅時間表 學者解讀：談判前施加壓力

美國白宮週二 (29 日) 突然發表聲明，制定對 500 億美元中國進口商品加課關稅的時間表。中國商務部隨後回應，表示此舉有悖於不久前中美所達成的共識，對這則聲明，表示「既感到出乎意料，但也在意料之中」。

中方指出，「無論美方出台什麼舉措，中方都有信心、有能力、有經驗捍衛中國人民利益和國家核心利益」。同時，中國敦促美方按照聯合聲明精神執行。

據《金融時報》報導，雪城大學經濟學教授 Mary Lovely 認為，美方聲明可能會讓北京意外，並顯示美方的壓力升級。而這很像川普的典型做法，當他的人馬動身前往談判時，他會加大施壓。

美方目標鎖定產業重要技術

根據白宮週二聲明，白宮將在 6 月 15 日，公布被徵收 25% 關稅的中國產品最終名單。之後在 6 月 30 日前，公布投資限制和出口管制措施。所針對的目標，明確指向「產業重要技術」，包括與「中國製造 2025」相關的技術。

據《衛報》報導，川普在聲明中說，「由現在起，我們預期貿易的關係會是公平的，同時是互惠的。」

上週，美國財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 才宣稱，由於與中國的談判仍在持續，將先擱置「威脅性的貿易戰」。本週稍後，美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 也預定飛往北京，進行第二輪會談，希望達成協議，減少雙方的貿易失衡。

白宮再指中國不公平貿易限制

白宮在週二聲明中指控，中國實施了不公平的貿易措施，包括傾銷、歧視性非關稅壁壘、強制技術轉移、產能過剩和產業補貼，這些措施支持中國企業，讓美國公司無法公平競爭。

白宮還說，美國貿易代表針對 301 的調查顯示，中國 4 項不公的政策，造成 4400 萬美國工作處於危險。

美國共和黨議員 Marco Rubio 之前一直帶頭反對解除中興禁令，在白宮週二聲明後，他也在推特上聲援，表示「百分之百」支持這項決定。

中國官媒《新華社》發表評論，批評美方的出爾反爾，不管是為了增加自身談判籌碼，還是為了爭取國內選民支持，抑或是其他考慮，都是在用任性透支國家信譽，將讓美國在國際道義上越發陷入尷尬和被動的境地。