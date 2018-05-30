ABS大類基礎資産信披指引料近期出台

據中國證券報30日消息，從接近監管人士處了解到，監管部門正在醞釀製定資産支持證券(ABS)大類基礎資産信息披露指引，指引有望近期出台，以進一步規範ABS信息披露。進一步完善的信息披露製度，將進一步提升投資者的知情權，促進ABS投資者的風險管理。上述監管人士錶示，多個監管部門已經達成共識，監管多方正協調統一大類資産證券化産品的準入標準和信息披露要求，近期會逐步推進ABS的監管製度建設，堅持以“真實出售、破産隔離”為核心推進資産證券化業務，發揮資産信用優勢，避免ABS單純成為企業加槓桿、擴大債務規模手段。

長江證券固定收益總部投資經理章凱恺錶示，提高ABS發行人的資質門檻，強化信息披露，併要求中介機構有效監督發行人，可有效降低發行人與投資者的信息不對稱。這對於優化和約束ABS發行人，從而切實維護市場秩序，保護投資者合法權益具有重要意義。一位信託業人士指出，完善的信息披露製度有利於投資者在ABS存續期進行風險管理，同時有助於提升ABS市場流動性，解決困擾ABS投資者的頭號難題。

據了解，正在醞釀的政策還包括搭建ABS日常監管和風險處置體系，例如草擬《資産證券化業務日常監管和風險處置規則》、建立資産支持證券風險台賬。此外，監管各方還在促成監管聯動，公司債、ABS、IPO、併購重組等資本市場各環節以及其它資本市場業務力求監管信息共享，力求包含公司、高管的違法違規信息共享，實現監管聯動。

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