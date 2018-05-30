江蘇海安農商行A股IPO申請獲銀監局批復

近日，江蘇海安農商行A股IPO申請獲得江蘇銀監局批復。

今年5月以來，江蘇地區3家在A股排隊的農商行——蘇州銀行、紫金農商行、江蘇大豐農商行均已進入預披露更新。據記者了解，排隊位置靠前的江蘇紫金農商行更是有望在流程上更進一步。

據了解，江蘇海安農商行成立於2011年，主營業務覆蓋蘇中地區，註冊資本10億元，截至2017年9月末，該行每股淨資産4.95元。記者了解到，該行已於2016年12月完成輔導備案登記，由國泰君安證券輔導上市。

公開信息顯示，截至2017年9月末，江蘇海安農商行資産總額653.01億元，較年初增長8.56%;負債總額603.47億元，較年初增長8.81%;各項存款餘額469.68億元，各項貸款餘額291.05億元。

2014年~2016年，江蘇海安農商行營收增長穩健，分别錄得12.62億元、13.08億元和13.69億元，截至2017年9月末，該行當年營業收入為10.19億元。此外，該行2015年實現淨利潤5.15億元，2016年略有下降，至4.93億元。截至2017年9月，該行當年實現淨利潤3.68億元。

來源：證券時報

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