歐盟生存危機！索羅斯提3點拯救歐洲計畫

歐盟一直處於緊張氣氛，因為較強大的國家要求經濟困難的國家節省開支，以削減債務，但實施緊縮措施讓希臘和義大利等國的失業率攀升，加上來自中東和非洲的移民湧入已經陷入困境的國家，讓許多國家的經濟，事實上是更加疲弱。

對此，匈牙利出生大富豪索羅斯 (George Soros) 週二 (29 日) 在歐洲外交關係理事會年會提出了 3 點拯救歐洲的計畫，他將歐洲問題分成幾項危機：難民危機、如英國脫歐等領土分裂危機，以及因緊縮造成的經濟困難。

他主張，挽救歐洲的第一步就該從難民問題著手，應該取消每個國家需接納的難民人數限制。

「會員國不該被迫接受他們不想要的難民，難民也不該被強迫安置在他們不想去的國家。」

『歐洲堡壘』不切實際

索羅斯認為，歐盟應該保障其外部邊界，但對合法移民保持開放，因為歐洲堡壘的想法不切實際。

他的計劃是以每年 300 億歐元 (347 億美元) 的成本，提供非洲擁有更好的教育並資助失業者。他認為這樣可以阻止人們尋求避難。他稱，這是歐盟危機，融資方面可以透過歐盟「大部分未使用」的借款能力來安排。

借款作為難民危機潛在解決方案的資金，索羅斯認為透過此舉也可以解決當局「普遍上癮」的緊縮風氣。

他稱，地緣政治的緊張情緒以及與美國間的繫帶弱化，這意味著歐洲可能朝向另一波的經濟放緩邁進，重金投資非洲可望減輕新的經濟困境，他還聲稱一些金融妙方可望舒緩貸款方的債務擔憂。

「我想指出的是，這提案有一個巧妙的手段，可以讓歐盟以非常有利的利息向市場借錢，而不會為自己或會員國招來直接的債務負擔。」

英國脫歐有「極大的損害」

索羅斯最後一個焦點放在領土解體這一項，他拿英國脫歐作為例子。他認為英國脫歐有「極大的損害」，而且「對雙方都有害」，布魯賽爾必須重新打造歐盟，使其成為各國都願意加入的聯盟。

他的建議是，應該要接受歐元作為單一貨幣，即終止目前歐元區和非歐元區的狀態。

另外，應該要揚棄「多速歐洲」的想法 (即成員國應以不同步調深化整合)，取而代之的是「多軌歐洲」的想法，讓成員國在政治和經濟方向上有更多的選擇。