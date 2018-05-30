〈義債危機〉銀行股好便宜！義大利不可能脫歐 但現在不宜接刀

由於義大利政局動盪，歐元暴跌，加上與中國貿易談判艱難，美股週二 (29 日) 大跌，銀行股領跌，S&P 金融產業跌幅達 3.4%，摩根大通 (JPM-US) 跌逾 4%、高盛 (GS-US) 收低近 3.5%。

銀行分析師 Richard Bove 表示，即使經過週二 (29 日) 大跌，摩根大通和高盛的股價看起來很便宜，但投資者現在返回美國大型銀行股的風險還是太高了。

「現在跳進去 (股市) 是很危險的行為，因為你根本不知道近期會發生什麼事，你也知道現在該做的就是先冷靜下來。」Richard Bove 說道。

Bove 表示，如果義大利嘗試脫歐，義大利的銀行和經濟就會面臨立即性的危機。上週末，義大利總統 Sergio Mattarella 阻止了反歐元派者形成的內閣。

反建制的五星黨現在是義大利最大黨，他們與極右派聯盟黨屬意反歐元派的 Paolo Savona 出任經濟部長，但遭總統 Mattarella 反對，Mattarella 反而要求前任 IMF 官員 Carlo Cottarelli 組臨時政府，但他遭兩大黨反對，所以 7 月下旬預計將舉行重新大選。

「義大利銀行遭遇的頭一件事情就是失去全球市場上的信貸途徑，同時銀行又沒有運作能力，因為他們的資產負債表上已經背負高比例的義大利公債，這個國家將陷入經濟衰退甚至蕭條。你得問問自己，看義大利人民怎麼想，是不是認為『我們覺得經濟衰退很值得，我們會堅守立場』。」

Bove 認為，雖然美國機構可以承受義大利脫歐的打擊，但總是會受到影響。週二地區性銀行遭賣壓壟罩，如 PNC 和 Keycorp，但 Bove 稱他們不會以同樣方式受到影響，而且顯然超賣了。

Bove 表示，他雖然沒有大舉拋售大型銀行股，但現下不是逢低入場的好時機。

「現在買進大型銀行股的風險太大，除非你完全不信義大利會脫歐，我是相信義大利不會脫歐的，就因為如此，我覺得未來某個時點還是要買進這些大型股，因為他們已經被拋售過頭了，可是市場不信義大利不會脫歐。」

「如果會脫歐，顯然 6 大銀行巨頭都會受到重創，因為他們交互影響很大，摩根大通在歐洲有很大的股權，美銀也是，花旗持有的股權比這兩家還大，而高盛 4 成獲利來自海外。」

美銀跌逾 4%、摩根士丹利重挫近 6%、花旗下跌 4%。SPDR 金融類股 ETF (XLF-US) 挫逾 3%，也拖累了亞股金融股週三 (30 日) 開低走低。

脫歐後，義大利就不能再尋求歐洲央行 (ECB) 的幫助，屆時就再無轉圜之地，義大利的貨幣也必須基於自身經濟成長，因此將毫無用處。

Bove 認為，美國週二 (29 日) 宣布對中國產品徵收 500 億美元關稅，這也可能是衝擊市場的因素之一。

「邏輯上來說，我們不會看到全球貿易全面崩盤，歐盟不會分崩離析，因為如果成真，這對歐洲每個人來說，成本都太大了。」

「在我個人投資組合中，我會找一個時點返回，但現在回去對我來說太早了，目前情況的風險太高。」