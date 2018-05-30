【IPO追蹤】佰悅集團(08545-HK)一手中籤率為9% 上市價0.35元

從事設計、營銷、分銷及零售玩具及有關產品的佰悅集團(08545-HK)公布公開招股結果，已接獲合共12590份有效申請，合共認購10.71億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購共2500萬股公開發售股份的約42.85倍。

由於根據公開發售初步提呈的公開發售股份獲超額認購，故合共5000萬股發售股份已由配售重新分配至公開發售。由於該重新分配，公開發售股份的最終數目為7500萬股，相當於根據股份發售可供認購發售股份總數的30%。7033份申請認購一手(8000股)，中籤率為9%。每股發售股份定為0.35元，為招股價0.25至0.35元範圍的上限。股份於明日上市。

集團的產品組合包括以第三方擁有的熱門ACG角色為藍本的多種貴價及大眾化手辦；及其他相關產品，例如筆及髮圈等。集團的收益來自出售根據客戶的規格和要求而生產的ODM玩具；向海外特許持有人采購的進口玩具；及根據向美國娛樂及玩具品牌的多個特許授予人取得的特許權開發的自家特許玩具。

截至2017財政年度，佰悅ODM業務之收入佔整體收入逾60%，進口玩具和自家特許玩具的銷售收入分別各佔約20%，其中銷售自家特許玩具和分銷進口玩具的毛利率分別高達44.7%和32.3%，該兩項銷售份額上升有助提高整體毛利率。

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