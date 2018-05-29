【亞洲投顧】大盤震盪，主流股輪動

◆盤勢分析

今天大盤量平下跌，櫃買指數也創高拉回，還是多方控盤，規劃不用變，目前大盤極短線支撐就是前波低點 10819 點，只要沒有跌破，就是多方控盤。操作有節奏有系統，不要隨著消息逐流。龍哥先前提醒大家被動元件和矽晶圓快速回測，產業面還是穩定，拉回可以注意 2492 華新科，3016 嘉晶，6182 合晶，上周拉回佈局，現在幾乎都是大獲利，這樣操作夠簡單吧？現在還是留意被動元件，矽晶圓，電競和遊戲股，龍哥則是有新族群新寶藏準備佈局。

龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。先前佈局 6141 柏承，獲利放口袋將近 30%；分享很久的 5483 中美晶和 6488 環球晶，營收爆發，籌碼穩定，整理完畢之後再度攻擊，籌碼轉進低價矽晶圓 3016 嘉晶和 6182 合晶，都大漲創高；推薦的 2492 華新科和 3026 禾伸堂一路大漲創高，續抱就能夠有大獲利；這些主力股龍哥每天分享，大家有沒有獲利呢？當然，漲多的個股不要追價，佈局剛整理完成的主力股，獲利空間較大。

今天外資期貨多單減少 1413 口，自營商期貨空單減少 1311 口，外資選擇權中性偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單連續減少，壓力點附近獲利了結，自營商選擇權短線偏空佈局，大盤到達壓力點，不過籌碼還是偏向空方，因此還是要注意盤中快速回測。

大盤震盪更能看出籌碼的穩定度，趁拉回佈局籌碼穩定的個股，等待突破獲利的機會，操作不用天天換股，持續追蹤籌碼穩定的個股。漲價效應的個股最強勢，從被動元件到矽晶圓，甚至原油概念都大漲創高，看看華新科和禾伸堂強勢攻擊；之前早上直播預告矽晶圓整理完畢，從中美晶，環球晶，再到嘉晶和合晶，回測後重新轉強，再看到原油相關的東聯和國喬，都有創高；不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，龍哥有新族群新寶藏準備佈局，快來一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】6182 合晶，3016 嘉晶，5483 中美晶，6488 環球晶 2492 華新科，3026 禾伸堂 2376 技嘉，2377 微星 1312 國喬，1710 東聯

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10566 點開始偏多操作，跌破 10883 點就停利出場；空方操作者帶量跌破 10819 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

