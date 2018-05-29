【亞洲投顧】平盤下震盪，堅守10900整數關卡，中黑Ｋ作收！

◆盤勢分析

今日台股開在平盤附近，最高來到 10986，挑戰 11000 整數心理關卡再度失利，但仍堅守 10900 整數心理關卡，盤中一度跌破五日線，所以尾盤五日線亦守穩，終場收在 10964，收了一根帶上、下影線的中黑Ｋ，而今日震幅只有 56 點之多，而目前短線上五日線與十日、月線、季線、半年線形成黃金交叉格局；另十日線與年線重新形成黃金交叉，月線與半年線亦重新形成黃金交叉，而目前下檔有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1390 億，較昨日比較相當，但仍顯不足，顯示投資人心態仍然顯示為保守狀態；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 被動元件股漲勢熄火，國巨 (2327-TW) 以 1000 元開出，跌幅達 6.1%，但盤中奮力上攻，終場翻紅上漲，收在 1090 元，漲幅 2.34%，另外，華新科、禾伸堂、智寶下跌，但奇力新翻紅作收，蜜望實更是翻紅攻上漲停收盤。被動元件漲勢熄火，半導體矽晶圓接棒，茂矽 (2342-TW) 漲停作收，嘉晶 (3016-TW)、漢磊、合晶、台勝科等股也都是上漲作收；另外，漲價題材再度推升 MOSFET 概念股漲勢，杰力漲停作收、尼克森和大中盤中大漲； MOSFET 封測廠捷敏 - KY 股價也強。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

