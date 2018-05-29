【港股解碼】股價創逾8年新高！奧思集團憑什麼？

上週五（5月25日）晚，港股市場主要提供美容服務業務的奧思集團（01161-HK）公佈其截至今年3月31日止六個月中期業績，半財年業績表現突出支撐奧思股價在週一（5月28日）連連上漲，一度創下逾八年高位見1.32元（港元，下同），可謂相當強勢！

這便來看看奧思這半年業績究竟有多好？公告顯示，截至2018年3月31日止半年內，奧思實現營業額較上年同期增加12.2%至約3.7億元；毛利率由上年同期之91.6%進一步增加至91.9%；同時集團錄得期內公司擁有人應占溢利6052.9萬元，按年大幅增長了73.7%。就中期業績表現來看，奧思所表現出來的成長性的確非常可觀。

需知自2002年3月便於港股主板上市的奧思，目前主營美容服務和護膚品零售兩大類業務，當中服務類分部包括提供美容院服務、水療服務、醫學美容服務及其他業務。

按此次半財年銷售額計算，集團零售及服務業務在期內均錄得正向增長。而由於奧思近年來更專注於服務業務，因此集團的美容服務及零售業務的銷售組合比重在當期調整為77.7%比22.3%，服務業務占比按年上升半個百分點，這也反映於集團的毛利率上升：由2017年3月的91.6%上升至91.9%。

美容服務業務增長良好

就美容服務業務而言，奧思現有品牌組合包括水磨坊、水之屋、Oasis Homme及奧思醫學美容中心，以及多個較小型的奧思專業品牌如Oasis Nail、奧思花軒及Oasis Health；而Skinspa則是Glycel旗下的獨立品牌。

期內奧思上述美容服務業務均表現良好，按年錄得單位或雙位數增長，推動集團美容服務及零售業務的銷售組合比重上升。集團的高端美容療程品牌Oasis Spa的表現尤為強勁，水磨坊亦於香港錄得良好表現，中國業務也發展穩健。此外，奧思醫學美容中心及Glycel Skinspa亦錄得出色表現，並進一步擴大其客戶基礎。

截至今年3月31日，奧思於香港共經營8間Glycel Skinspas、15間水磨坊美容中心、3間水之屋水療中心、6間奧思醫學美容中心及2間Oasis Homme。在內地，奧思則繼續經營3間自營水磨坊美容中心以及1間位於澳門的Oasis Beauty Store店鋪。集團美容業務總店鋪數目較2017年3月保持不變。

零售業務：推新品加強品牌聲譽

奧思的零售業務包括銷售護膚及美容產品，這些產品主要由三個自家品牌Glycel、Eurobeauté及DermaSynergy及兩個擁有分銷權的品牌Erno Laszlo及H2O+組成。期間，集團H2O+的銷售額因過往期間關閉表現欠佳的店鋪而有所下跌，除此外集團經營的大部份零售品牌均錄得正向增長，當中表現最超卓的品牌為集團自家擁有的Eurobeauté及DermaSynergy品牌，這兩大品牌均錄得雙位數銷售增長，及Erno Laszlo亦錄得單位數銷售增長。

2017年10月，奧思集中資源推出全新且全面、高質的Glyce“l The Line泉效極致再生系列”產品。“The Line泉效極致再生系列”自消費者處獲得的回饋非常正面，奧思也認為這將有助集團進一步加強Glycel於香港的品牌聲譽。截至2018年3月31日，奧思於香港經營5間H2O+店鋪、5間Erno Laszlo店鋪及13間Glycel店鋪，並於澳門經營1間Glycel店鋪，零售業務店鋪數目較去年持平。

新模式、廣宣傳、擴新店、強電商：為擴張左右開弓

從奧思目前的經營策略來看，集團持續投資於新療程、產品及技術，冀望據此加大對本港消費者的吸引力從而令集團的營業額及盈利能力大幅提升，同時奧思也在不斷發掘新的市場參與模式及進軍新市場分部，以期向傳統客戶以外的更廣泛消費群體（包括二十五歲以上的較年輕女士）推廣其產品及服務。

據悉，繼去年底推出Glyce“l The Line泉效極致再生系列”後，奧思於今年4月就Glycel新產品“泉淨活膚肌底精華”及“瑞士巔峰活膚療程”推出首個創新市場推廣策劃，並邀請女演員及模特苟芸慧擔任全新代言人。同時，集團也於近月推出廣告宣傳Glycel新店開張，4月在大埔一田百貨開設一個Glycel零售專櫃，另一間Glycel Skinspa店鋪亦即將於短期內在觀塘開業，可令香港店鋪總數增至15間。

奧思也有意為旗下各主要品牌繼續尋找合適開設新店的地點，同時提高各品牌的同店銷售，並繼續加強奧思品牌的廣告宣傳，尤其是奧思醫學美容中心及水磨坊新推出的美容設備及療程，包括今年3月推出的“PicoGenius”療程。此外，集團亦繼續發展及加強其電子商貿能力，近期於網上銷售的一系列產品銷量亦顯著上升，雖然目前電商僅占奧思整體銷售的一小部份，但集團表示意識到電子商貿的重要性持續增加，因此將繼續強化現有電子商貿管道。

業績出彩，股價添花創逾8年新高！

不得不說，眼下的奧思對於未來的發展頗有種成竹在胸的意味，加之業績給力，無怪市場也要湊一出熱鬧來個錦上添花了。上週五晚公佈半財年中期業績後，昨日週一奧思股價就很是漲了一波，自早盤高開後一度刷新公司逾8年股價高位觸1.32元，漲幅最高達到34.7%，可謂是相當刺激了！雖然其後漲幅回落，但奧思股價全日仍整體維持於穩定高位水準，並最終以1.2元報收，漲幅定格在22.45%，已經非常不錯：

（奧思5月28日股價走勢，來源：港交所）

到得今日，奧思股價先是出現小幅下調，到午間收市前後保持平穩一陣，至午後一點多則再現升勢，最高再刷新至1.33元，漲幅亦達到10.8%；不過其後漲幅再度回落，截至筆者發文，奧思報1.23元，漲幅2.5%。

作者：彭小留

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