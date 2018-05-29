《2018年湖南藍皮書》發布 湖南省上半年GDP預計增長7.9%左右

湖南日報29日消息，湖南省政府新聞辦28日在長沙舉行《2018年湖南藍皮書》新聞發布會。湖南省政府發展研究中心黨組書記、主任卞鷹介紹，新近出版的《2018年湖南藍皮書》系列叢書共171萬字，有省委書記杜家毫、省長許達哲等12位省領導，44個部門、12個市州和近50位專家學者撰寫的180篇研究報告。

《2018年湖南藍皮書》包括《2018年湖南經濟發展報告》《2018年湖南社會發展報告》《2018年湖南兩型社會與生態文明建設報告》和《新時代 新氣象 新作為—2018年湖南發展研究報告》。

其中，《2018年湖南經濟發展報告》指出，湖南加快推進“創新引領、開放崛起”戰略，積極開展産業項目建設年活動，新舊動能轉換加快，經濟增長穩中向好趨優。預計2018年GDP將達到38500億元，增長8%左右，規模工業增加值增長7.5%左右，固定資産投資增長12.5%左右，社會消費品零售總額增長11.2%左右，進、出口總額分别增長30%、25%左右，物價水平保持溫和上漲，CPI、PPI分别上漲2%、3.5%左右。

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