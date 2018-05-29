【永豐期貨】台指選擇權盤後－義大利政局動盪 台股收黑力守5日線



◆期貨走勢

台指期週二下跌 54 點至 10929 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 35.12 點，電子期轉為逆價差 - 1.07 點，金融期逆價差擴至 - 3.26 點。現貨部分，三大法人賣超 71.98 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 95 口至 18652 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1413 口至 42075 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 158 口至 18429 口。

週一美股休市但歐洲股市受義大利政局混亂影響收跌，歐元創半年新低推動美元走高，台指期早盤以小跌開出後，現貨開盤跟隨亞股跌勢同步開低且期貨隨即快速下跌轉為逆價差並持續擴大，美元強勢導致亞幣全面走貶，權值股多數遭受賣壓襲擊，如台積電、鴻海與中華電信等龍頭權重股始終壓在盤下，搭配早盤陸股同步開低走低，美股電子盤盤中跌幅也持續擴大，加上股后國巨開盤開低一度衝擊市場信心，所幸午盤過後買盤開始回籠，而櫃買指數盤中數度力守紅盤，矽晶圓族群挾漲價題材續強，台股依舊呈現關前觀望態勢，終場加權指數下跌 23.65 點或 0.215%，收在 10964.12 點，成交量能 1394.93 億，較前一日縮減 16.6 億。技術面來看，週二日 K 持續紅黑交錯但力守五日線支撐，短期均線仍為多頭排列，且 KD 與 MACD 指標持續黃金交叉向上，但逼進前波套牢反壓與整數心理關卡，加上台幣仍舊弱勢，指數仍可能在前波高點與月線間來回震盪。

◆選擇權分析

從選擇權未平倉量觀察，6 月賣權與買權的 OI 最大量分別集中在 10500 與 11200 點，週選擇權則由昨日的 10850 與 11050 縮窄至 10850 與 11000 點，且買權的 10900 未平倉單日大增 1.2 萬口達 2.16 萬口，週選擇權的買權 OI 大增也使全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.52 降至 1.39，以上跡象顯示明日週結算的上方壓力恐怕不會太輕，然而週選擇權買權的平均隱含波動度由昨日 13.91 上升至 17.88，賣權的則由 14.68 降至 14.25，顯示壓寶買權作多的氣氛也很濃厚，明日多空角力情況將更為明顯。

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

