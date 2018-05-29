【華冠投顧】武傑電台:台股作多是唯一的方向!



◆作多是唯一的方向

台北股市今天早盤小跌 - 8 點開出，雖然外資重啟賣盤，但是加權指數僅在平盤下狹幅震盪；尾盤在股王大立光的創高下，指數僅下跌 - 23 點作收，收在 10964 點，成交量 1393 億。

三大法人合計賣超台股 - 71 億，台股僅小跌 - 23 點作收… 股票誰買走了?! 雖然昨天美股休市一天，但是今天國際普遍回跌；台股的跌幅相對來的小，顯示多方結構依舊強勢。僅管今天 11000 點又是近關情怯，不過… 整體來看，台股還是一個類股輪動的結構。目前從期貨市場來看，外資依舊偏多；研判短線還是被動資金減碼，而減碼的目的應該只是為 6 月升息做準備。因此就算國際股市偏弱，但對於台股規劃看不變…『作多是唯一的方向』!

武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，震盪難免都會，但投資朋友別擔心!

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

◆武傑關注個股:

1. 杰力 (5299): 受惠於 MOSFET 供貨吃緊，以及積極往智能家電、工具機以及車用鋰電池、空拍機等領域布局，並將持續深耕 NB 及 PC 市場，營運可望逐季增溫，今年營收、毛利率、獲利可望優於去年，法人估 EPS 挑戰 6 元。

操作建議：漲價效應延燒，雖然本益明顯高，不過在籌碼的優勢下，可留易短線買點。短線支撐：115 塊。

2. 茂矽 (2342): 今年首季更順利轉虧為盈，EPS 為 0.14 元。該公司於日前表示，由於 MOSFET 持續供不應求，第二季業績可望持續走揚。

操作建議：漲價效應延燒，短期有轉機買盤卡位。短線支撐：40 塊。

3. 達運 (6120): 開發 FMM 多年，已有了初步的成效並獲得主要客戶的認證採用，今年第三季新產能投產。公司規畫第一階段產能規模約 3,000 片。

操作建議：蘋果的全面採用 OLED 利多，帶動短線追價人氣。短線支撐：28 塊。

4. 千如 (3236): 第一季財報，累計營收 6 億 8598 萬 1000 元，營業毛利 1 億 6837 萬 3000 元，毛利率 24.54%，營業淨利 8742 萬 5000 元，營益率 12.74%，稅前盈餘 7879 萬 6000 元，本期淨利 4426 萬 6000 元，合併稅後盈餘 4426 萬 6000 元，年增率 83.12%，EPS 0.60 元。

操作建議：市場題材炒作具多，留易追價風險。短線支撐：56 塊。

5. 美桀 (5255): 正式獲得前兩大 NB 客戶 Molding Choke 量產訂單，預計 6 月開始大量出貨，月出貨量可望翻 1 倍達 6,000 萬顆，美桀第 3 季單月營收因此有望挑戰新高紀錄。

操作建議：市場題材炒作具多，留易追價風險。短線支撐：60 塊。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有: 3615 安可、6127 九豪、2342 茂矽、2388 光罩、6138 茂達、8043 蜜望實、3707 漢磊… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面: 3164 景岳、6150 憾訊、1760 寶齡富、4190 佐登 KY、6461 益得… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

