【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《漲價股續燒 漢磊連三天漲停》

受義大利政局動盪影響亞股拉回，不過台股展現抗跌能力，終場僅小跌 23 點。盤面資金依舊流向電子股，另外漲價概念股也維繫市場人氣，不過相較昨日一片氣勢如虹而言，今天普遍都有留上影線甚至是拉回下跌。

5 月初至今在 Line 和資料上分享給大家的漲價概念股持續有好表現，如【嘉晶第 2】6182 合晶創新高 69.7 元，波段大漲 34%；【望夫石】8043 蜜望實漲停創新高 56.7 元，波段飆漲 77%。不過最厲害的還是【亮晶晶】3016 嘉晶，連續第 3 天漲停，波段飆漲 105%。

此外，上周五才剛分享的嘉晶母公司【呷飽】3707 漢磊，也是連 3 天拉出漲停板，不過兩檔個股盤中漲停皆被大單敲開，終場留下十字線，至於是轉折還是中繼訊號，就要以明天開盤狀況來作研判。

明日摩台 + 周小台期周選擇權結算，中性看待，包括周五 MSCI 盤後生效亦同，研判近期台股還是會持續橫向震盪，個股表現，短線上還是要鎖定漲價概念股，至於中長線投資人布局則可分批布局投信在卡位的蘋概股。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

