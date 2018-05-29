【華冠投顧】林驛銘:台股量縮震盪，矽晶圓、MOSFET、被動元件等震很大!



美股國定假日休市一日，亞股表現弱勢，台股今日呈現開低震盪格局，終場指數下跌 23 點，以 10964 作收，成交量 1393 億元，價跌量縮格局。

權值股方面: 股王大立光 (3008) 股價最高漲到 4270 元，創波段高點，收盤漲 170 元來到 4255 元，為今日撐盤要角。台積電 (2330) 股價下跌 2 元來到 225 元表現疲弱，外資連賣，技術線型為空頭排列。鴻海 (2317) 受 FII 公布初步配售及中籤結果所激勵，股價彈到季線之上，今開高走低下跌 1.2 錸到 87.6 元。本波弱勢股看台積電，強勢指標看大立光，大盤要攻 1 萬 1 必須搭配 1500 億元多方攻擊量，目前仍為震盪格局行情。族群表現方面，矽晶圓嘉晶 (3016) 衝高漲停後打開大震盪! MOSFET(金氧半場效電晶體)杰力 (5299)股價漲停，鎖在 118 元，不過其它漢磊 (3707)，尼克森 (3317)，富鼎 (8261)，大中 (6435) 等短線漲多，衝高震盪走低，要注意。! 被動元件則由部分二線股撐盤，一線股震盪，九豪 (6127)，蜜望實(8043)，大毅(2478) 鎖在漲停板。其它強勢股包括鈺創 (5351) 因 3D 感測獲阿里巴巴訂單，強鎖漲停。安可 (3615)，太欣(5302)，台端(3432)，光罩(2338)，嘉裕(1417)，越峰(8121)，類比科(3438)，中釉(1809) 以及擎亞 (8096) 等強攻漲停。

大盤橫向震盪整理，外資賣 55 億元，期貨市場減少 1413 口多單，籌碼不利多方，11000 點壓力大，無量則無價，要衝關必須要量，現階段族群個股漲多會震盪，操作建議漲多不追，鎖定產業旺季低基期起漲族群個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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