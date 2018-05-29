義大利政局不穩 這次足以讓市場憂心

根據 MarketWatch 分析報導，美國官員甫度過三天週末長假，然而義大利政治人物却一日不得閒，還引發了股市與其他風險性資產的賣壓。

週二，投資人擔憂幾個月內，義大利可能再度舉行大選。他們尤其擔憂，一旦民粹黨派勝出，可能導致該歐元區第三大經濟體退出歐元，撼動歐洲現狀。

由於原國際貨幣基金 (IMF) 官員柯塔瑞里 (Carlo Cottarelli) 有意組成看守政府，却遭到掣肘，看來選舉已勢在必行。

義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 先前阻止了由五星運動黨與聯盟黨組成聯合政府，週一則選擇了由柯塔瑞里負責組成政府。週日，馬達雷拉總統還否決了由民粹聯盟支持的沙瓦納 (Paolo Savona) 擔任經濟部長的任命案。

現在，五星運動黨與聯盟黨似乎並不支持柯塔瑞里，這讓他不太可贏得國會的信任投票。由他擔任總理領導看守政府，可能只能持續到下一次大選，時間可落在 9 月。上次大選係甫於 3 月舉行。

聯盟黨黨魁薩爾維尼 (Matteo Salvini) 已將這次的選舉，定位為是否支持退出歐元的指標。

「這不是選舉，」薩爾維尼週日說。「這是一次公投，是義大利與要奴役我們國家的外人之間的公投。」

分析師近來警告，義大利退出歐元，不只會撼動歐洲投資人，連美國市場也難以倖免。

Oxford 經濟公司分析師 Jamie Thomson 在近來的報告中寫道：「即使義大利民粹政府退出歐元失敗，不但足以讓歐元區榮景受創，還會影響美國的貨幣正常化過程，市場的反應足以像歐元區債務危機那般嚴重。」

但亦有分析師出面為義大利脫歐情況緩頰。

「我個人並不認為義大利會退出歐元，」ACLS 全球公司分析師吉特勒 (Marshall Gittler) 週二發布報告指出。「根據歐洲委員會的調查顯示，在義大利，歐元的支持率從未低於 58%，最近支持率為 59%，反對者僅佔 31%。」

但吉勒特對歐元依舊看跌：「貨幣必須反應風險，現今，義大利政治是重大風險。我認為在情況未明朗之前，歐元仍將疲弱。」