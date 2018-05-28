政局不確定性上升 義大利股債暴跌 公債殖利率飆升33基點

原文首發於 5 月 28 日 17:20，現更新市場反轉情勢。

近來的義大利政局可謂波詭雲譎，令眾位看客雲裡霧裡：先有親歐派總統猶豫再三，好不容易才對毫無政治經驗的總理人選亮出綠燈；又有總理因為總統拒絕疑歐派財長提名，立刻任性轉身，上演一出甩手走人。今日，在反建制政府放棄組閣計劃消息後，市場本來一片歡天喜地，而後完全逆轉此前漲勢，股債雙殺。

由於政局不確定性上升，義大利股債完全逆轉此前漲勢。銀行股指數現跌 3.1%，觸及 13 個月新低；10 年期公債殖利率轉為上漲近 8 個基點，至 2.53%。

義大利 FTSE MIB 指數跌 1% 並觸及兩個月新低。

稍早前，據義大利安莎通訊社和 RAI 廣播消息，義大利力量黨和其他中右聯盟黨派、五星運動黨將不會支持由經濟學家 Cottarelli 組建的政府。該消息令投資者對未來的選舉感到不安。

5 月 28 日周一，義大利在反建制政府放棄組閣計劃後，市場一派歡天喜地：債匯兩市雙雙走高，股指也一度高開高走。2 年期義大利公債殖利率盤初跌 14 個基點，報 0.33%，將創三年來最大單日跌幅；10 年期義大利公債殖利率跌 10 個基點，報 2.35%；10 年期義大利公債、德國公債利差較上周末收盤收窄近 15 個基點。

與此同時，歐元兌美元一度上漲逾 0.6% 至 1.1728，從六個半月低點回升，現報 1.1687。

股市方面，義大利富時 MIB 指數盤初漲幅迅速擴大至 1.5%，銀行股指數漲 2.5%。隨後雙雙轉跌。

3 月 4 日大選出現懸浮議會至今，義大利仍未組建聯合政府，但一直未停下朝首個民粹主義政府邁進的腳步。

在組閣兩黨——「反建制」派民粹主義政黨五星運動和極右翼聯盟黨——達成協議後，兩黨黨首於上周一向義大利總統馬塔雷拉推薦名不見經傳的法學教授 Conte 擔任總理，並尋求讓持歐元懷疑論的經濟學家 Paolo Savona 擔任經濟部長。

馬塔雷拉考慮再三，批准總理人選，卻不同意讓此前曾稱義大利使用歐元是「歷史性的錯誤」的 Savona 擔任財長。Conte 因此放棄出任總理。

在 5 月的義大利政治動盪之中，該公債市持續承壓。上周五，評估持有義大利公債是否具有風險的關鍵指標——義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差擴大至 215 個基點，創 2014 年以來最大。

穆迪當天發聲明警告稱，由於義大利執政聯盟新「協議」缺乏財政限制，可能延緩或者推翻之前的重要改革措施，如養老金改革，義大利將從目前 Baa2 評級（這是穆迪投資級里第二低評級）降級至 Baa3 （仍是投資級），甚至可能是垃圾級。

儘管義大利債市今日轉向樂觀，但高盛經濟學家 Silvia Ardagna 仍認為，政治不確定性依舊居高不下，或將造成影響。

一方面，一個易於被金融市場質疑其歐盟、歐元區成員國身份的義大利政府尚未建立；另一方面，極有可能在 10 月再度舉行的大選，結果對義大利經濟而言也不一定是個好事。