黑石策略師警告：通膨攀升下 2019年企業利潤恐被侵蝕

CNBC 報導，黑石集團 (Blackstone) 的投資策略師 Joseph Zidle 認為，美股今年下半年表現良好還會上漲，但通膨在上升的情況下，未來 12 個月會侵蝕企業的利潤，對 2019 年的成長前景持保守看法。

Zidle 週四 (24 日) 在 CNBC 的節目《Futures Now》上表示：「隨著我們進入 2019 年，這個收益周期將會持續運行，但收益增長將不得不放緩，因為達成同比增長會變得更艱難，當你的盈收增長放緩和利率上升時，會使股票估值降低。」

而此情況已開始發生，Zidle 指出，目前影響看起來還不劇烈，但影響層面很廣，舉例來說，油價以年增率 50% 速度增長，而天然氣價格年增率亦高達 20%。

儘管 Zidle 對明年的前景持謹慎態度，但投資者現在談論進入熊市還太早，影響總體經濟的逆風因素，仍然處於時好時壞的狀況，比如南北韓之間的緊張局勢，他認為股市今年夏天的基本面還是好的。

Zidle 表示：「當市場因為盈利而上升時，表示它們非常健康，所以我認為基本面最終會贏得勢頭，我很樂觀認為，下半場對股市來說會是一個很好的環境。」

他預測標準普爾 500 指數今年會達到 3000 點，約比目前水平上漲 10%，主要是由於能源、材料、工業和新興市場的帶動。

標普 500 指數走勢

投資者認為在經濟成長放緩的狀況下，固定收益資產較為安全。但 Zidle 指出，在目前時間點，許多投資者放棄持有股票，改為購入固定資產，這是在破壞他們的投資。

Zidle 解釋，這些投資者選擇購入中長期的固定收益資產，但這些持有天期較長的資產，並不能充分應對利率上升，因為債券擁有越長的存續期間 (duration)，對利率就越敏感，Zidle 認為在這個時間點，投資者應選擇短期的投資，並接受信用風險，而不是購入中長期固定收益資產。