全球十大最有價值品牌 騰訊連莊 阿里巴巴首度登榜

2018 年全球最有價值品牌的新排名已經出爐，中國的阿里巴巴 (BABA-US) 和科技集團騰訊 (0700-HK) 以及谷歌 (GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技鉅子一起加入了前 10 名。

阿里巴巴排名第 9 位，品牌價值幾乎翻倍成長至 1130 億美元，這是因為這家電子商務公司業務已經進一步擴展到移動支付和雲端計算等領域。

而總部位於深圳的騰訊在 2017 年闖入 BrandZ 排名前 10 名，並在過去的一年中不斷壯大。它現在排在第 5 位，僅次於谷歌、蘋果、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)，但高於臉書 (FB-US)；騰訊的品牌價值為 1790 億美元，比去年上漲 65%。

騰訊專注於線上遊戲、app、即時通訊和線上支付。它擁有 4900 億美元的市值，使其比美國最有價值的銀行摩根大通 (JPM-US) 更高。

以下是前 10 名的列表：

谷歌 蘋果 亞馬遜 微軟 騰訊 臉書 Visa 麥當勞 阿里巴巴 AT&T

BrandZ 負責人 Doreen Wang 表示，新排名表明，騰訊和阿里巴巴已經克服了眾多中國特有的障礙，成為全球大型企業。

她說，「中國品牌面臨的挑戰絕對不小，它們在國際市場上品牌知名度有限，由於歷史因素普遍缺乏信任度，加上中國品牌不願意投資有影響力的全球廣告活動，這使得它們在更先進的競爭對手中處於劣勢。」

但她表示，中國和精明的年輕消費族群崛起，為聰明的企業家們創造了機會。

她說：「消費者的態度正在產生變化，尤其是那些愛上中國品牌的年輕消費者。」「雖然這兩個品牌打進美國市場可能仍然處於初步階段，但其他地區正在擁抱它們。」

Doreen Wang 指出，阿里巴巴的業務在巴西、智利和其他拉美國家獲得成功，線上商城全球速賣通 (AliExpress)「正迅速成為領先的電子商務平台」。它在以色列、西班牙和南韓等國家也有很強的影響力。

她表示，騰訊在泰國和新加坡等南亞市場獲得了更多的認可。

BrandZ 排名每年由 WPP 和 Kantar Millward Brown 發布。谷歌在過去 12 年裡有 8 年一直位居榜首。目前其品牌價值為 3020 億美元，比去年上漲 23%。