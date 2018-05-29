英特爾也「年輕化」？被裁員工均齡49 遭監管調查

華爾街日報周五報導稱，美國公平就業機會委員會正在調查英特爾是否在裁員中歧視年長雇員。

兩年前，英特爾啟動一輪裁員，在全球削減雇員 12000 人，約合當時總雇員數的 11%。華爾街日報報導稱，其中 2016 年 5 月的一輪解僱中，被裁的 2300 名員工平均年齡為 49 歲，比在任員工平均年齡年長了 7 歲。

受到裁員影響的年長雇員認為，自身的工作經驗與權利成正比，因此薪資和其他福利也更多，因此在裁員過程中成為公司的目標。

英特爾並未對相應指控做出回應。不過，在周五的一份聲明中，英特爾稱「年齡、種族、國際、性別、移民身份或是其他個人背景，在我們作相關（裁員）決定時都不是考慮因素」。

英特爾 2017 年年報的數據顯示，該公司全球雇員共 10.27 萬人，其中 87% 從事技術崗位工作。

年齡是科技企業員工不可避免的壓力，而企業也時常被控歧視年長員工。今年 3 月，美國非盈利新聞機構 ProPublica 和《瓊斯媽媽》雜誌聯合發布調查結果，估計過去五年間，IBM 解僱了超過兩萬名 40 歲以上的員工，占總裁員規模的六成。

接受上述調查的 IBM 被裁員工稱，他們被「經驗更少、薪資更低的員工」替代。

2016 年 5 月，美國俄勒岡人報統計的數據就顯示，40 歲以上雇員在裁員中失去工作的機率，是更為年輕的員工的 2.5 倍。

英特爾是俄勒岡州最大的僱主之一，因此俄勒岡州也是受裁員影響最大的地區。

數據來源：俄勒岡人報

俄勒岡人報援引律師觀點稱，針對英特爾兩年前裁員的調查，顯示監管高度重視年齡歧視問題。不過，如果僱主能提供年齡以外的裁員理由，例如需要年輕員工掌握的其他語言，公司的裁員之舉未必會違反聯邦法律。