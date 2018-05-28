【華冠投顧】突破週線三角型態-昨日週報標的今三檔大漲

振鴻觀察股：2408 南亞科、3189 景碩、2332 友訊、8155 博智、3661 世芯 - KY

加權指數今天收 10987 漲 45 點，量能微增至 1399 億，離 "萬一" 近在咫尺，上週的分析其實都差不多，大盤如期在這邊盤整，但可以注意到上週五提到的週線三角收斂型態，今天帶量上攻從週線來看已經突破了整理的上緣，這邊非常有機會結束週線第四波修正進入第五波攻擊，而從日線看，KD 也非常漂亮的在盤整期間並未跌破 50，今天再度黃金交叉，可以說是週線與日線雙重確認，本週的行情可以讓我們好好期待，而整體大盤結構防守就一樣放在 10819 以及季線的雙重支撐上。10819 不破就持續站多方思考。

而川金會的部分，上週五的分析是否才說大家不用太擔心，只是沒想到才短短不到兩天的時間，就又說確定會如期舉行，這種鬧劇不知道上演幾次了，說他是史上最愛亂放話的領導人應該不為過，為何振鴻如此篤定不用擔心，其實就是週五分析的那般，川普不會笨到拿石頭砸自己腳。也提醒大家，真正的黑天鵝不會是已知消息，通常會是沒人猜的到的狀況，所以大家切勿被短線消息面影消操作，若週五你因為川金會事件把股票都出清避免這個 "已知的利空"，那今天許多中小型類股你不就只能被 "軋空手" 了嘛?

回到台股的部分今日主流族群類持續在矽晶圓身上，mosfet 概念股則是再度齊頭大漲，8261 富鼎、3317 尼克森大漲 7%，3707 漢磊、5299 杰力更是收漲停板，缺水概念股則是由 8936 國統持續續漲，PCB 族群 5469 瀚宇博收漲停附近、2313 華通 2%、6191 精成科 4%，這邊可以特別注意 8155 博智，在基本面良好且近期技術面盤整壓縮得相當漂亮，是值得好好關注的標的。

個股方面昨天振鴻已經發佈新的選股週報

【2332 友訊】今天開盤隨即出量大漲收漲停!!

【3189 景碩】今天盤中出量大漲一度漲停收漲 7.7%

【3661 世芯】今天午盤出量攻一度漲停尾盤收漲 5%!

【壓軸集破量】是振鴻獨特的選股技巧



作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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