【華冠投顧】賴昇楷: PCB、矽晶圓、被動元件活力充沛 多頭蓄勢衝關「萬一」

焦點個股: 2327 國巨、2492 華新科、3016 嘉晶、6182 合晶、3189 景碩、5469 瀚宇博、2367 燿華

上週五 (5/25) 提到：「台股多頭掌握的優勢愈來愈多，短線雖然遇到摩台期大量轉倉刻意壓盤的干擾，但本週多頭拉抬條件將更加充分，必須留意摩台期轉倉完畢（約週三結算前後）將很容易出現大盤補量到 1400 億以上的衝關訊號」。今天大盤早盤最高來到 10999 點，距離「萬一」大關只差 1 點，刻意壓盤之斧鑿痕跡依舊明顯且預估量仍未達 1400 億規模，因此收盤 + 45 點還沒能正式站上「萬一」大關，然而和結算無關的 OTC 指數卻早已壓不住，連續放量 + 0.69%。

多頭要衝關「萬一」，勢必得點火人氣族群帶出成交量，原主流《矽晶圓、被動元件》當然不能缺席，上週五也在 Line 主頁提醒大家優先鎖定「矽晶圓」，因為整個族群經過一段時間震盪讓籌碼良性換手，同時修正原先過大的正乖離，今天《3016 嘉晶》繼續帶頭衝漲停，老朋友《6182 合晶》大漲創新高，《6488 環球晶、5483 中美晶》也有不錯表現，《3532 台勝科》本週大股東釋股賣壓應能消化完畢，這些個股價量控制得宜，後市還有好戲可期。另一主流「被動元件」族群，今天在三巨頭 2327 國巨、3026