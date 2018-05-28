【華冠投顧】金川會重新啟動、台股多方等外資表態-鍾騏遠分析師

◆一分鐘盤勢掃描：
近 5 日新高點：
爆大量收最高的 2492 華新科
開高走低收黑 K 的 3406 玉晶光
漲到媽媽都不認得的 2327 國巨
華新集團帶動強漲的 5469 瀚宇博
突破整理後出現十字線的 3105 穩懋
近 5 日新低點：
持續量縮拉回的 4147 中裕
黑三兵恐回測月線的 2376 技嘉
創高後黑 K 爆大量的 8181 福懋科
拉回月線整理出買盤的 4725 信昌化
整理後月線出現買盤的 4107 邦特
周末新聞出現戲劇化的轉變
金川會將可能如期舉行
對於全球股市而言
將會是另一波軋空行情的開始
由於標普 500 指數
半年線扣抵值即將升高
若指數未能帶量表態
則美股有落入空方之虞
金川會的再啟
將有機會推升美股向上
台股受到利多激勵
今天呈現帶量小漲格局
後續長期均線走低
整理均線仰角可望增加
若外資能夠登高一呼
台股就可再啟攻勢
特別是資金轉向被動元件
台股行情自然可期
後續 PA、矽晶圓、MOSFET 等
將有機會帶量向上
後續可望成為長線佈局標的
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