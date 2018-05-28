【華冠投顧】金川會重新啟動、台股多方等外資表態-鍾騏遠分析師



◆一分鐘盤勢掃描：

近 5 日新高點：

爆大量收最高的 2492 華新科

開高走低收黑 K 的 3406 玉晶光

漲到媽媽都不認得的 2327 國巨

華新集團帶動強漲的 5469 瀚宇博

突破整理後出現十字線的 3105 穩懋

近 5 日新低點：

持續量縮拉回的 4147 中裕

黑三兵恐回測月線的 2376 技嘉

創高後黑 K 爆大量的 8181 福懋科

拉回月線整理出買盤的 4725 信昌化

整理後月線出現買盤的 4107 邦特

周末新聞出現戲劇化的轉變

金川會將可能如期舉行

對於全球股市而言

將會是另一波軋空行情的開始

由於標普 500 指數

半年線扣抵值即將升高

若指數未能帶量表態

則美股有落入空方之虞

金川會的再啟

將有機會推升美股向上

台股受到利多激勵

今天呈現帶量小漲格局

後續長期均線走低

整理均線仰角可望增加

若外資能夠登高一呼

台股就可再啟攻勢

特別是資金轉向被動元件

台股行情自然可期

後續 PA、矽晶圓、MOSFET 等

將有機會帶量向上

後續可望成為長線佈局標的

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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