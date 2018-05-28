【西證國際】每週股票策略報告



◆特金會一波三折 沙特和俄羅斯考慮放鬆減產力度

香港和內地股市上週下跌。恒生指數按週下跌 1.5% 至 30,588 點，國企指數按週下跌 2.5% 至 12,048 點，日均成交按週減少 4.6% 至 987 億港元。上證綜合指數按週下跌 1.6% 至 3,141 點，日均成交按週增加 11.2% 至 4,273 億元人民幣。

煤炭股走低；電熱股及教育股錄得大幅上升。有消息指煤炭企業遭發改委要求降價，煤炭股走軟，其中中國神華（1088.HK）及兗州煤業（1171.HK）分別下跌 9.7% 及 9.4%；而電熱股則受惠走高；教育股亦升幅較大，其中楓葉教育（1317.HK）股份一拆二，股價週內上升 8.4%，民生教育（1569.HK）上漲 13.3%。其他個股方面，新秀麗（1910.HK）遭沽空機構狙擊，股價大跌 20.7%。

特金會一波三折。繼此前特朗普意外宣布單方面取消與朝鮮領導人金正恩的會晤之後，其週末又改口表示，仍在考慮按原計劃在新加坡舉行美朝峰會，並稱相關協商進展良好，美方工作團隊已抵達朝鮮為兩國領導人會晤做準備；市場分析雙方均有意願進行談判，並且若談判如期進行或會達成一定成效；不過從雙方歷來脆弱的信任度來看，峰會仍存變數。而中美貿易戰方面，雖有消息指美方內部仍存分歧、中美就經貿問題或會繼續磋商，但美國在中興通訊拒絕令及中國關稅問題上做出讓步，暫停貿易摩擦，預計中美經貿問題將暫時不會引起市場波動。



沙特和俄羅斯考慮放鬆減產力度。經歷了一段時間持續向好之後，油市在上週五遭遇重挫：沙特和俄羅斯或在 6 月會議上提議增產。由於委內瑞拉產量下滑，當前實際減產幅度遠高於協議減產規模，OPEC 及其盟友一致認為減產行動已經令油市供應過剩消除的目標得以實現，油市供需在 4 月份已經重新恢復平衡。沙特和俄羅斯能源部長表示，兩國準備放寬減產措施以安撫市場對供應短缺的擔憂。OPEC 及非 OPEC 國家將在 6 月下旬於維也納進行會議，做出最終的決定。

恒指本週或上行。目前恒生指數 / 國企指數預測市盈率分別為 11.8/8.0 倍，與過去三年之估值平均 11.0/8.0 倍之水平相若。本週美朝峰會走向將主導市場情緒，市場預期偏向樂觀，恒指或上行。Sohn 投資論壇週三開幕，此前敏華控股（1999.HK）及達利食品（3799.HK）於該論壇上遭沽空機構狙擊。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

