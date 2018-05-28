【大慶證券】投顧盤前－萬一有壓 中小型股強勢輪動



◆盤勢分析

美股四大指數上週五依然震盪，不過科技股相對強勢，尤其代表半導體的費半指數更是上漲收紅，主要原因除了企業季報表現亮眼外，川金會可能復活，以及川普可能對中興罰款 13 億美元後讓其解禁，在連串的政治消息再度轉好下，美股得以有抗跌的表現。從技術面來看，近期美股仍維持於短線相對高檔震盪，雖然有政治面的干擾，不過卻也見到下檔支撐不弱，而周五在部分政治變數轉好，加上美債殖利率跌破 3%，以及油價重挫的影響下，研判本周行情雖然仍容易震盪，不過有機會偏向多方發展，國際股市短線不看淡，油價、美元、美債仍為行情的最大變數。

亞股週五雖然震盪走跌，然跌幅在前一日美股收斂下不至於重挫，由於目前政治持續干擾，導致近期的亞股維持在區間震盪，而短線除了政治面變數外，美元以及 10 年期美債殖利率是否回跌，也是影響亞股能否轉強的關鍵，研判在沒有新的利多出現前，亞股仍將維持目前整理趨勢不變，6 月焦點仍在即將納入的陸股。

雖然外有美股的干擾，內有邦交國僅剩下 18 國的利空不過在外資短線縮手的狀況下，內資控盤仍相對穩健，指數週五並未受到周末因素的干擾而收黑，反而都維持在平盤之上游走，短期技術面維持 10800-11100 點區間震盪不變，在未出現突破訊號前，台股將是狹幅整理的趨勢。以盤面來看，中小型股持續輪動，當中被動元件是多頭指標，由於前一日華新科法說看基本面大好，除帶動本身走勢外，一線大廠奇力新更亮燈漲停，其他二線的被動元件也都大漲回應，短線主流地位不變，然因目前被動元件位處高檔，投資人不可掉以輕心，要留意是否有大量不漲的訊號，其他以矽晶圓、遊戲相對強勢，蘋果供應鏈也有低檔轉強跡象，由於目前盤面依然是強恆強的格局，操作上仍應以強勢股為焦點，短線不追高，適時的停損停利即可。

