

◆盤勢分析

1. 週五美國 4 月耐久財訂單下降 1.7%，但科技股財報表現良好，高科技類股指數上漲 0.13%，費城半導體上漲 0.8%，道瓊與 S&P500 則跌幅相同，達 0.24%。目前川金會有望於 6 月 12 日如期在新加坡舉行，在耐久財訂單方面，除波音訂單下降外，大多企業 4 月訂單均見上升，美股展望維持樂觀看法。

2. 週四美國取消川習會 (目前已有恢復機會)，市場反應尚屬冷靜，台股早盤在平盤附近開出，盤中 2317 鴻海走強，2330 台積電平盤附近整理，權重股走勢平穩，終場指數上漲 5.37 點，以 10942.30 點作收，成交量為 1281.74 億元。

3. 技術面台股站回到五日均線之上，短線強度增強，方向上則為沿 10 日均線緩步墊高，短、中、長期均線多頭排列，走勢偏多。但目前日 KD 仍位於死亡交叉階段，加上 5 月 22 日帶量長黑高點 11034 點尚未突破，且 11000 點附近為近年 3 月以來中線套牢區，預料靠近 11000 點附近震盪將會較大，但低檔月線上揚角度增加，中線多方結構逐漸強化，有利於偏多操作。

4. 週五三大法人合計賣超 4.87 億元，外資 - 7.68 億元、投信 - 2.17 億元、自營商 + 4.98 億元

5. 電子類股指數沿五日均線走高，週五站上年線，目前已進入前波套牢區，或有震盪可能。結構上強者恆強的方向並未改變，市場資金動能充足，多方氣氛仍屬良好。其中被動元件仍為當前多方指標之一，包括 2456 奇力新、2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、3624 光頡等；另外受惠於大陸半導體需求強勁，對矽晶圓需求大增，帶動營收與獲利走高，6488 環球晶回檔整理結束放量走強、其他如 3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶等亦為多方重點；光學 3504 揚明光受惠於微投影產品增加，4 月單月 EPS0.13 元，加上智能家居需求轉強，帶動股價走強、3630 新鉅科首季虧損，股價跌深反彈、3406 玉晶光 4 月獲利倍增，前四月 EPS2.86 元，股價沿五日均線盤堅。封測 2351 順德啟動接班，激勵股價走強、3374 精材受惠於蘋果 3D 感測晶片訂單，漲多回檔未破五日均線。IC 設計 3527 聚積打入三星供應鏈，股價創新高後出現壓回、3661 世芯 - KY 在 7 奈米完成 TAPE OUT，帶旺股價、3035 智原受惠於 HPC(高效能運算) 低檔轉強、5274 信驊營收續創歷史新高，維持強勢；文創受惠於暑假旺季，6180 橘子、3293 鈊象、3083 網龍等走高。

6. 傳產能以原物料走勢較強，塑化報價走升，包括苯、CPL、ABS、DOP、PA、PTA、丙烯、丁二烯等報價皆走揚，包括 1310 台苯、1309 台達化、1313 聯成、1326 台化、1303 南亞以及 6505 台塑化等，族群短線有出現回檔現象，可觀察低檔支撐。而棉花價格走揚，1402 遠東新股價仍屬強勢，另外像是造紙、鋼鐵等，近期報價呈現揚升，亦可留意。

7. 金融在大環境上，美國進入升息循環，大陸開放外資投資比例，有利於金融股經營環境改善，2891 中信金 1-4 月獲利年增 33%，股價走強；2884 玉山金前 4 月獲利年增 19.8%，創同期新高，另外 2890 永豐金稅後 EPS0.49 元，股價創波段新高。官股 2801 彰銀經營權再爆變數，股價走強、2886 兆豐金前四月稅後 EPS0.72 元，配息 1.5 元，殖利率 5.5%，股價走強。2883 開發金持續處分投資收益，股價創 2015 年 8 月以來新高。另外像是 5871 中租 - KY 4 月自結稅後純益 13.49 億元，創今年新高，較去年同期成長 89%，股價沿月線走高。

8. 蘋果開發者大會 (WWDC) 將於 6 月 4 日到 8 日舉行，每年 WWDC 大會都會提到的內容包括 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 等系統更新，相關概念股包括 2317 鴻海、2439 美律、2382 廣達、6153 嘉聯益、3376 新日興、3189 景碩、6121 新普、3211 順達等，可留意股價表現。

9. 鴻海子公司富士康互聯網 (FII)，以較低於 A 股平均本益比 23 倍的 17 倍本益比訂價在 13.77 元人民幣，其中包括阿里、百度、騰訊、中央匯金、中國鐵路投資等共投資約 81.35 億元人民幣，占總募資金額 272.53 億元人民幣的 29.8%，相關持股在上市初期皆有閉鎖期，雖有利於股價，但在 IPO 發行股數，FII 有高達 19.69 億股，後續仍需觀察市場買盤力道。

