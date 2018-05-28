【永豐期貨】台指選擇權盤前－無懼川金會取消 台股站上所有均線



◆期貨走勢

台指期週五上漲 15 點至 10932 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 10.3 點，電子期轉為正價差 0.35 點，金融期逆價差縮至 - 3.66 點。現貨部分，三大法人賣超 4.87 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1670 口至 18218 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3311 口至 44997 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4339 口至 20433 口。

週四美股盤中雖在川普宣布取消川金會後全面走低，但恐慌情緒消退後，尾盤大幅收斂跌幅留下長影線，激勵週五台股小幅開高，早盤雖一度滑落平盤之下，但在下檔 5 日線有撐下隨即反彈翻紅，不過上方 11000 點壓力沉重，追價買盤裹足不前，尾盤在失望性賣壓出籠下縮斂漲幅，終場加權指數上漲 5.37 點或 0.049%，收在 10942.3 點，成交量能 1283.23 億，較前一日增加 6.38 億。今日八大類股除了機電類股與食品類股收紅，其餘皆收黑，其中以機電類股漲幅 0.49% 表現較佳，塑化類股跌幅 1.59% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上下影線黑 K 棒連二日站上所有均線及守在 10900 點之上，指數逼近 11000 整數關卡壓力仍在，整體盤勢偏向高檔震盪。本週外資在台股現貨方面較無積極動作，在未見外資買盤回籠前預期指數持續高檔橫盤整理可能性較高，操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 升至 1.5，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.74% 降至 10.46%，賣權平均隱含波動率由 14.24% 降至 14.18%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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