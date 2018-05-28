【IPO追蹤】中國21世紀教育(01598-HK)超購107.6倍 上市價1.13元

中國21世紀教育(01598-HK)公布公開招股結果，公司合共接獲26,537份有效申請，認購合共約39.09億股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3600萬股約108.6倍。

由於香港公開發售出現大幅超額認購，合共1.44億股發售股份已從國際配售重新分配至香港公開發售。由於上述重新分配，分配至香港公開發售的發售股份最終數目為1.8億股新股，佔全球發售項下可供認購發售股份總數的50%(於任何超額配售權獲行使前)。

申請中國21世紀教育一手(3000股)共9869名人宜，當中5921名將獲發3000股，中籤率為60%。發售價定為每股發售股份1.13元，為招股範圍0.79元至1.13元的上限。股份明日上市。

公司是次集資大擬將約40%用作收購及重塑第三方幼兒園品牌；約20%預計用作提供第三方輔導學校的小班制輔導服務；約20%用作維護及翻修學校及輔導中心的設施，及改善石家莊理工職業學院學生的住宿條件、校園環境及教學條件；約10%用作建立海外業務；約10%為公司營運資金。

該股獨家保薦人為中信建投國際。基石投資者為民生加銀資產管理公司、廈門誠灃世紀股權投資合夥企業及Green Asia Equity SP，認購金額分別為5000元、5000萬元及4000萬元。

21世紀教育目前在河北省石家莊開辦15所學校，劉占杰表示，會考慮整個區域的機會，在石家莊以外的地方亦有一些計劃。

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