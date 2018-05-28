〈油市傳增產〉油價將轉折？俄能源部長：正討論放寬減產限制

俄羅斯能源部長 Novak 表示，目前決定放寬減產限制的一個比較選擇，是 2016 年 10 月產油量水平。

消息人士上周表示，沙烏地阿拉伯和俄羅斯正在討論提高 OPEC 和非 OPEC 的石油產量，以緩解 17 個月來的嚴格供應限制，因為人們正在擔心油價上漲過快。

Novak 表示，「當年我們將減產協議延長到 2018 年底時，就曾討論過這種可能性，也就是重返 2016 年 10 月的水平。」

「但是 6 月將會做出決定。」他指的是 6 月 22 日至 23 日 OPEC 和非 OPEC 國家在維也納的會議。

現有協議於 2017 年 1 月 1 日生效，並預計全球石油產油國將其合計產量每天減少 180 萬桶，以減少過剩的庫存並支撐油價。

俄羅斯的石油產量在 2016 年 10 月達到每天 1124.7 萬桶的 30 年高點，之後承諾將其減產 30 萬桶至 1094.7 萬桶。

今年 3 月和 4 月，該國未能完全遵守協議，日產 1097 萬桶達 11 個月新高。

油價已上漲至每桶 80 美元，這是 2014 年底以來未見的水平。俄羅斯總統普丁周四表示，60 美元的價格「適合俄羅斯」。

Novak 周六也表示，美國撤出核協議並恢復對德黑蘭的制裁，他預計伊朗的產油量減幅不會超過 10%。

「我認為減產油量不會像預期的那麼重要。」他說，市場一直認為伊朗可能被迫減產 80 萬桶，但他認為，「大約 10% 可能就是最高水平。」

Novak 還估計，對油價的「地緣政治風險」溢價約為每桶 5-7 美元。