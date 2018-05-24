市場預期OPEC將增產 油價創近兩週最大單日跌幅

根據路透社報導，石油輸出國組織 (OPEC) 可能增產的消息，使今 (24) 日國際油價走跌，布蘭特原油期貨價格下挫逾 1%，創近 2 週最大單日跌幅。

格林威治時間週四上午 11 點 18 分，布蘭特原油期貨價格，下跌 1.8 美元，至每桶 78.72 美元，為 5 月 8 日以來最大單日跌幅；西德州中級原油期貨下跌 86 美分，至每桶 70.98 美元。

為回應華府對油價快速上漲的擔憂，OPEC 可能會增產，補足伊朗、委內瑞拉的原油供給缺口。

據傳 OPEC 或許會在 6 月份的會議中，放寬減產協議，增加原油產量。

委內瑞拉總統大選落幕，現任總統 Nicolas Maduro 獲得連任，但其「勝選」被認為與買票、重複投票等舞弊行為有關。

對於上述情形，美國嚴厲譴責，稱之為「對民主的侮辱」，並揚言對委國祭出經濟制裁，禁止美國公民與該國進行原油及其他資產交易。

美國先是退出伊朗核協議，現又揚言制裁委內瑞拉，擔憂伊朗和委內瑞拉原油出口大減的情緒，使國際油價飆漲。

不過，美國原油庫存意外增加，對油價產生抑制效果；美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，上週美國原油庫存增加 580 萬桶，高於市場預期。

澳新銀行 (ANZ) 報告指出，在油價大漲的情況下，OPEC 應會提高產量，藉以壓低油價。

台北時間週四晚間 9 點 32 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.53%，至每桶 78.58 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.75%，至每桶 70.58 美元。