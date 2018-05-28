〈油市傳增產〉俄美沙產油國討論增產 亞洲早盤原油價格暴跌

市場關注全球三大原油生產國俄羅斯、美國和沙烏地阿拉伯討論增產，週一 (28 日) 油價延續前一交易日的急跌，繼續走低。

台北時間早上 9：30，布蘭特原油期貨報每桶 75.34 美元，較上一交易日下跌 1.10 美元或 1.4。美國西德州中質原油 (WTI) 原油期貨價格每桶 66.31 美元，下跌 1.57 美元或 2.3%。上海原油期貨下跌 4.5% 至每桶 459 元人民幣 (約 71.83 美元)。

布蘭特和 WTI 分別自 5 月初攀抵的峰值下降 6.4% 和接近 9%。

石油輸出國家組織 (OPEC) 以及主要產油國俄羅斯在 2017 年開始削減產量，以收緊市場並支撐價格。2016 年油價下跌至 10 多年來的低位每桶 30 美元。

但自產能削減開始以來油價卻一路飆升，布侖特原油價格在 5 月稍早時突破每桶 80 美元，引發消費者擔憂，高油價將抑制經濟成長並刺激通膨。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 在報告中寫道：「最近油價上漲的步伐引發投資人對是否會對全球經濟成長帶來下行風險的爭論。」

為了解決潛在的供應短缺問題，OPEC 的最主要領導國沙烏地阿拉伯以及主要產油國俄羅斯周五表示，他們正在研擬提高石油產量約每天 100 萬桶。

澳新銀行周一發表報告指出，「在報導顯示沙烏地阿拉伯和俄羅斯已同意在今年下半年增產原油以彌補減產協議中其他地方的損失後，原油價格一夕崩盤。」

與此同時，美國原油產量的飆升也沒有顯示出減緩的跡象，因為鑽井商繼續尋求新油田開採。

美國能源企業在截至 5 月 25 日的一周內增加了 15 台鑽井平台尋找新的石油，使得鑽機數量達到了 2015 年以來的最高水平 859，這是美國原油產量將繼續增加的有力指標。

美國原油產量在過去 2 年中已經飆升 27% 以上，達到每天 1073 萬桶，使其產量更接近俄羅斯約 1100 萬桶的日產量。