台幣見3字頭？專家：影響美元兩大因素日圓盤整機率高

美元指數短短 1 個多月已漲 5% 以上，新台幣兌美元 5 月 25 日收在 29.945 元、周貶 3.3 分，貶幅 0.11%，而日圓兌美元則回升至 109 價位。展望後勢，專家指出，未來美元觀察重點在於川金會的後續延燒，是否再度引發地緣政治風險？還有中美貿易戰是否再度被燃起？至於日圓漲勢能否持續有待後續觀察，近期走勢仍以區間整理的機率較高。

新台幣兌美元本周呈現盤整格局，收盤價在 29.922 至 29.992 元間，升貶互見，5 月 25 日收在 29.945 元，較前一周 5 月 18 收盤價 29.912 元貶值 3.3 分、貶幅 0.11%。不過，市場關注的是新台幣兌美元有沒有可能見到 3 字頭？對此，匯銀人士認為，近期新台幣外匯市場幾乎是由外資主導，外資也沒有明確方向，有時買有時賣，進出口商則多偏觀望，但隨著月底出口商例行拋匯進入倒數，美元若持續走弱，月底前新台幣可能與 30 元無緣。

至於美元接下來走勢如何？元大標普美元 ER 單日正向 2 倍基金經理人黃議玄表示 ，美國聯準會（Fed）公布 5 月會議記錄顯示，美國經濟美國經濟持續成長，對於 2% 通膨目標的看法認為可容許短暫的突破，通膨目標也符合委員會的預期，使得 6 月升息的可能性更加確立。

但受到川普突然取消川金會的決議，讓市場風險指數再度升溫，美元指數在上漲的過程中出現了政治面的紛擾，美元出現短暫的回檔，但以總經面觀察，美國仍然優於其他非美國家，為美元指數帶來支撐力道。

也因此，黃議玄分析，未來美元指數觀察重點將著重在川金會的後續延燒，是否引起額外的地緣政治風險將值得注意，另外中美貿易戰戰線是否再度被燃起，也值得關注。由於美元指數短短 1 個多月上漲了 5% 之多，成目前外匯市場的領頭羊，只要美國政治面不要有太大的驚喜，中短線趨勢仍然不易改變。

至於日圓，元大標普日圓 ER 單日正向 2 倍基金經理人蔡佳融表示，美國總統川普正式拋出取消川金會的震撼彈前，市場已經有所警覺，日圓大量避險買盤湧入，日圓單日強勢反彈約 0.84%，為近期最大的單日漲幅，而在隔日川金會正式取消後，日圓再漲 0.64%，短短 2 日上漲近 1.47%。

此外，蔡佳融指出，美國聯準會公布的 5 月會議記錄確認了 6 月升息的市場預期，但表示將適度容忍超過 2% 的通膨目標，這意謂著美國聯準會並不急於加快升息步調，使得美國 10 年公債殖利率回落於 3% 之下，美日利差的縮小也有利於日圓短期的反彈走升。因此，在美日利差回落及國際風險事件重新升溫下，日圓短線可望轉強，但漲勢能否持續仍有待後續觀察，預期近期走勢仍以區間整理的機率較高。



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