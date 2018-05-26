【IPO追蹤】騰訊(00700-HK)持兩成 創夢天地擬港上市

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騰訊(0070-HK)概念股iDreamSky Technology(創夢天地)擬來港上市，日前向港交所(00388-HK)遞交上市申請。作為內地最大手遊發行商，公司計劃集資增加遊戲組合，並擴大業務至電競、漫畫、視頻等其他數碼娛樂。 內地最大手遊發行商 創夢天地主要經營第三方授權的遊戲，去年收入規模為17.6億元(人民幣.下同)。大部分遊戲屬免費試玩模式，通過銷售虛擬物品產生收益，佔收入87%。截至去年第四季，創夢天地平均月活躍用戶（MAU）超過1.2億。 創夢天地股東頗具知名度，騰訊為管理層以外最大機構股東，上市前持有20.65%股份；其他股東包括聯想控股(03396-HK)旗下君聯資本、澳博(00880-HK)執董梁安琪及麗新發展(00488-HK)等，「賭王」何鴻燊兒子何猷君出任公司首席營銷官。公司與騰訊有多方面聯手，在廣告及綫上流量變現方面，與騰訊社交廣告平台合作；與閱文集團(00772-HK)設立合資公司，根據其IP(知識產權)開發遊戲等內容。 創夢天地目前營運55個遊戲，其中角色扮演的收入貢獻最多，約佔一半，其餘為消除益智遊戲、休閒競技遊戲及跑酷遊戲；另有13款儲備遊戲，將於今、明兩年推出。熱門遊戲包括《聖鬥士星矢-集結》、《快樂點點消》等。公司亦有自行研發遊戲，已推出29款，平均MAU為3,520萬。 遊戲發行商一般代理遊戲後，或需略為改變配合本地化。創夢天地指，通常獲遊戲開發商准許使用其遊戲源代碼，使公司擁有控制權為內地市場重新設計、優化遊戲，提高效率。去年付費用戶平均收入為21.5元，按年升15%。 創夢天地曾於2014年在美國納斯達克上市，掛牌後市值一度升至約10億美元，公司兩年後宣布私有化，退市前市值為6.3億美元。當時主席陳湘宇指，內地文化產業的資質、審核、許可管理愈來愈標準化和嚴格，外資背景會給公司帶來不少限制，故選擇退市。 來源：信報