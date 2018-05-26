穆迪將義大利列入降級觀察名單 或降至垃圾級

義大利民粹新政府還沒走馬上任，就被直接「威脅警告」。穆迪周五發聲明警告稱，由於義大利執政聯盟新「協議」缺乏財政限制，可能延緩或者推翻之前的重要改革措施，如養老金改革，義大利將從目前 Baa2 評級（這是穆迪投資級里第二低評級）降級至 Baa3 （仍是投資級），甚至可能是垃圾級。

穆迪還稱，雖然義大利終版執政聯盟協議有所修改，但是這依然會導致未來的財政狀況更虛弱，因為其「遠沒有提供進一步整頓財政的前景」，耗費龐大的稅改和財政支出措施，也沒有任何明確的規劃說明錢從哪來。

不過，穆迪目前只是口頭警告，需要對新政府上台實施的新政評估後，才會採取實質性的舉動。

穆迪指出，義大利養老金支出已經接近 GDP 的 16%，是所有發達經濟體中比例最高的國家之一。

根據義大利央行數據，義大利 3 月底的公共債務為 2.3 兆歐元，債務和 GDP 比例為 130%，是歐元區債務率第二高的國家。但是，義大利新政府仍計劃增加財政支出，令金融市場感到不安。

義大利總理候選人 Giuseppe Conte 周四稱，保護儲戶免受銀行倒閉衝擊是優先事項，「那些遭受欺詐或被欺騙的人將獲得賠償」 。但分析師和投資者擔心，這些措施可能會減緩壞帳降低速度，並降低銀行的估值水平。

周五，義大利 10 年期公債殖利率繼續上揚，一度升破 2.5%，盤中創四年新高。意德 10 年期公債利差一度擴大至 215 個基點，創 2014 年來最大利差，2 年期利差不到一個月增擴近 100 基點。

5 月 23 日，在 3 月 4 日大選結束兩個多月後，義大利總統 Mattarella 授權五星運動黨和北方聯盟組成聯合政府。兩黨聯合在義大利下院占絕對多數，在上院占微弱多數，義大利民粹政府成型只待臨門一腳。

不過，穆迪也指出，新政府成型也並非都是壞消息。

首先，雖然每次政府更迭都不可避免會導致出現不確定性，但是義大利長期以來不同政黨執政都保持合理穩健的公共財政。自 1983 年以來，義大利近 35 年沒有債務違約記錄。由於負債率很高，新政府各方似乎已經接受維持小額預算赤字的必要性。

其次，新政府聯合執政「協議」，不包括對義大利歐元區成員國地位的質疑。五星運動和北方聯盟都推舉 81 歲的歐元懷疑論者、經濟學家 Paolo Savona，但總統 Mattarella 反對由他出任。

第三，由於義大利憲法賦予總統在確保義大利政府履行國際承諾方面（包括由歐元區成員國承擔的承諾）的巨大權力，將能阻止義大利政府任何試圖根本性改變義大利在歐元區的角色和承諾的行動。

因此，目前至少可以說，義大利出現因和歐元區立場對立，導致的信用狀況惡化的風險很低。

此外，穆迪也認為，義大利政府的流動性風險也很低。政府未償債務到期時間相當長（大約 7 年），債務管理非常謹慎而且經驗豐富。

同時，義大利經濟保持着潛在的優勢，其出口和製造業最近幾個季度經歷了堅實的復甦，雖然公共部門債務負擔沉重，但是私營部門的資產負債狀況通常較好。槓桿率低，家庭特別是高儲蓄、資產高凈值將是應對金融壓力的重要緩衝器。

『新聞來源／華爾街見聞』