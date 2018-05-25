油股拖累港股 聯想(00992-HK)逆市升近7%

地緣局勢不穩定，加上A股下跌所拖累。恒指收報30588.04點，跌172.37點，跌0.56%，成交936億元，國指12047.75點，跌104.87點，跌0.86%。港股全星期跌1.5%。
重磅藍籌股全面報軟，騰訊(00700-HK)跌0.737%、平保(02318-HK)跌0.257%、中移動(00941-HK)跌0.758%、友邦(01299-HK)跌0.238%。油價下跌，油股有份拉低大市，中石油(00857-HK)跌3.045%、中海油(00883-HK)跌3.529%，而除息的中石化(00386-HK)跌1%。
聯想(00992-HK)公布年度業績後被多間證券商下調目標價，集團首席財務官黃偉明表示，集團正考慮及研究回歸A股上市。聯想股價逆市上升，收4.18元，升6.9%；石藥集團(01093-HK)中午公布首季多賺42%，至逾9億元，不派季度息。石藥股價午後抽升，收25.1元，升6.8%。摩根士丹利中午發出公布，相信該股股價於未來60日內有70至80%會上升，該行給予其「增持」評級，不過，要留意目標價24元，低於今日收市價。
今日20大下跌股份中，首位五洲國際(01369-HK)於今日上午11：25分停牌，停牌前報0.068元，暴瀉85%，成交激增至37.2億股，為近幾年罕見，涉資2.51億元。五洲國際股價暴瀉，相信與《國際金融報》近日刊登了一篇名為「五洲國際和五豐演雙簧 多地配合玩「圈錢」遊戲」報道引發媒體大量關注有關係。五洲國際方面已作出回應指，《國際金融報》對五洲國際的該篇報道嚴重不實，極大地損害公司形象，五洲國際現正通過法律途徑進行維權，並通過企業官網發表《嚴正申明》。不過，這《嚴正申明》幫不了借錢給他的哈爾濱銀行(06138-HK)，該行今早十點之後突現沽壓，曾挫15.9%，創逾一年低，收報1.91元，跌11%，成交股數3290萬股，涉及金額6140萬元，為今年以來最活躍。
跌幅第二位是金誠控股(01462-HK)，收報2.86元，跌16%。據《證券時報》一篇調查報道，經過進一步調查，證券時報·e公司記者發現，金誠控股的控股公司金誠集團金誠集團5700億元訂單無據可查，大多數PPP項目均停留在框架協議或口頭約定層面，尚未正式立項，更未進入動工階段。然而，正是憑借這些並不具備任何法律約束力的或有項目，金誠集團在各種渠道頻繁渲染拿單能力，並以PPP項目名義發行基金。文章中更提到該公司在運營PPP項目過程中，不少地方涉嫌違規違法。金誠控股(01462-HK)跌16%，報2.86%。
新秀麗(01910-HK)是跌幅第三位，盡管該公司指BlueOrcaCapital(殺人鯨資本)對其作出的若干指控，實為片面之詞，並具有誤導性，指該報告中所作結論並不正確。不過，新秀麗股價仍跌逾12%，報26.9元。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)