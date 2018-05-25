【華冠投顧】林驛銘:台股盤整，中小型股飆翻天!大宇資(6111)連2天漲停!



受到美國總統川普宣布取消川金會的影響，台股一度下跌，然而，在權值股鴻海 (2317) 以及被動元件，矽晶圓等族群向上拉抬帶動下，大盤指數由黑翻紅，一路在平盤上震盪，終場上漲 5 點，以 10942 作收，成交量 1281 億元，價漲量增格局，周線漲 111 點。

盤面強勢族群個股焦點，除了被動元件，矽晶圓之外，還有遊戲股。其中被動元件中的奇力新 (2456)，立隆電(2472)，蜜旺實(8043)，達方(8163) 等漲停! 國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌電(6173)，大毅(2478) 等都上漲。矽晶圓的漢磊 (3707)，嘉晶(3016) 漲停，環球晶 (6488)，合晶(6182)，中美晶(5483) 等股價皆收紅。而遊戲股迎接暑假旺季，其中，大宇資 (6111) 今年首季 EPS 達 1.41 元，較去年同期大增逾 1 倍，公司看好今年營運表現，今日開高走高，再度亮燈漲停，連 2 天漲停板。橘子 (6180)，智冠(5478)，宇峻(3546) 等股價也都漲。其它強勢個股包括台嘉碩 (3221)，瑞耘(6532)，和勤(1586)，所羅門(2359)，順德(2351)，以及神盾(6462) 等。

台股大漲 500 點之後，連續 2 周高檔震盪行情，整理將近尾聲，下周起有機會出量表態，操作重點仍在選股，原則漲多族群區間操作即可，切勿創新高去追，並鎖定產業旺季以及低基期起漲族群個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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