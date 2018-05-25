【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《川金會取消虛驚一場 漲價題材繼續發威》

受到川金會取消的影響，道瓊昨晚一度大跌近 300 點，終場跌勢收斂僅小跌 75 點。亞股方面，對此消息反應平淡、漲跌互見，而台股終場小漲 5 點。雖指數小漲，但成交量少於 1300 億元且漲跌家數比小於 1，主力偏向保守且觀望氣氛濃厚，研判台股下周繼續維持高檔震盪的可能性較高。

盤面上，漲價題材繼續發威，在 2492 華新科釋出產業前景樂觀的看法後，被動元件再度大漲，尤瑯是電感、電容、電阻有落後 MLCC 補漲的態勢，其他漲價題材如 MOSFET、矽晶圓、二極體、導線架今天的表現也不錯。

【亮晶晶】3016 嘉晶攻上漲停再創新高 60.9 元，波段漲幅來到 7 成，其母公司 3707 漢磊同時擁有矽晶圓 (持嘉晶 6 成) 和 MOSFET(持漢磊科技 100%)雙題材，股價在橫向整理半年後今天開放量表態並攻上漲停。漢磊在兩間子公司營運好轉下，已轉虧為盈並連賺兩季，法人估全年營收可年增 15~20%，全年 EPS 上看 1 元。母憑子貴下，漢磊有機會落後補漲，投資朋友可持續留意。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

