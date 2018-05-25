累計發現421種假虛擬貨幣 跑路概率極高

近期以比特幣、萊特幣、以太坊等為代錶的虛擬貨幣受到持續關註，一些不法分子打著虛擬貨幣的幌子從事金融詐騙或傳銷，假虛擬貨幣(或稱“傳銷幣”)平台頻現，緻使投資者遭受重大損失。5月17日，國家互聯網金融風險分析技術平台(以下簡稱“技術平台”)公布前期對假虛擬貨幣平台進行持續監測的數據顯示，截至2018年4月，技術平台累計發現假虛擬貨幣421種，其中60%以上的假虛擬貨幣網站服務器部署在境外，此類平台難發現、難追蹤。據介紹，技術平台監測此類平台多呈現出以下特點：

一是具有金字塔式發展會員的經營模式。此類平台的主要特點是採用金字塔式的發展會員經營模式的假虛擬貨幣平台，宣稱其虛擬貨幣或積分幣可産生高額回報。此類平台多以“拉人頭”“高額返利”等模式吸引投資者，涉嫌進行傳銷。

二是涉嫌資金盤，人為拆分代幣。假虛擬貨幣多沒有真實代碼，無法産生區塊或在區塊上運行，因此多採用人為拆分的方式進行代幣獎勵，通過在短期内不斷的拆分，産生大量積分或代幣，造成財富暴漲的錯覺。

三是受到機構或個人控盤，無法自由交易。此類平台發行的假虛擬貨幣多無法在虛擬貨幣交易所交易，因此多採用場外交易或自有交易所交易。同時價格還存在受到機構或個人的高度控製的現象，容易造成價格快速上漲的錯覺，但用戶往往無法進行交易或提現。

“假虛擬貨幣無任何價值，以拉人頭、高額返利的模式進行經營，本質為非法集資和傳銷活動。同時，此類平台無研發能力和技術，跑路概率極高。”談及假虛擬貨幣的主要風險，國家互聯網金融安全技術專家委員會有關負責人表示，由於此類平台多無經營場所和工商信息，且服務器多部署在境外，受害者很難進行維權。他同時提醒，投資者進行投資理財之前一定要仔細衡量平台風險，認真審核平台資質，切實保障自身權益。

來源：經濟日報

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