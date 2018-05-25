深圳續試點銀行不良資產跨境轉讓 出讓方不再限於銀行--消息

繼去年5月獲中國國家外管局批準在全國首推銀行不良資產跨境轉讓一年後，深圳外管分局在該項試點業務上實現展期和優化。兩位消息人士透露，國家外管局日前批覆深圳分局繼續在轄內開展該試點業務，並取消此前資產出讓方僅限於境內銀行的規定。

他們對路透指出，不良資產跨境轉讓的業務類型還是僅限於境內銀行不良資產對外出讓，但出讓方不再僅限於境內銀行，意味著AMC(資產管理公司)也可參與其中；此外，還允許申請人開立的外債專用賬戶可用於接收境外投資者匯入的交易保證金。

「同意試點業務由事前審核改為事前備案，在備案流程和申請材料上都有所簡化，在交易雙方跨境資金收付和結購匯上都更加便利。」一消息人士稱，因試點業務形成的外債，不納入申請人跨境融資風險加權余額計算。

路透暫未聯絡到國家外管局和深圳外管分局對上述消息予以置評。

一外資基金合夥人對路透表示，外債專戶可收取外幣保證金，對境外投資者參與資產包拍賣來說更加便利。

中國萬億級不良資產(NPL)市場在過去幾年吸引了越來越多海外不良債權投資基金的關註，他們看好並試圖通過直投方式參與中國NPL市場。據公開信息，私募股權公司黑石、貝恩和橡樹資本等都已買入中國不良資產投資組合。

去年5月，國家外管局批覆深圳銀行不良資產跨境轉讓試點，幫助境外投資者更便利、更靈活、更高效地參與中國不良資產市場投資，在資金跨境收付、交易結構安排、結購匯便利、稅務統一代扣代繳方面均有全新的制度安排，使原來長達數月的中國政府備案流程，縮短到兩周，交易確定性大大提高，使得外資基金更有競爭力。

中國銀保監會此前數據顯示，截至一季度末，商業銀行不良貸款余額1.77萬億元人民幣，較上季末增加685億元；不良貸款率1.75%；關註類貸款余額3.5萬億元。

來源：路透上海5月25日

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